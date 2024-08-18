На портале "Открытые НПА" опубликован проект правил и требований по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилых и нежилых помещениях, передает Tengrinews.kz.

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В документе говорится, что жилые и нежилые помещения должны соответствовать требованиям по энергосбережению и повышению энергоэффективности, установленным соответствующим приказом министра по инвестициям и развитию от 31 марта 2015 года.

"Новые или прошедшие изменения (расширение, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт) существующие (здания, сооружения и их комплексы, коммуникации) здания должны соответствовать классу энергоэффективности "А", "В", "С".

Многоквартирным жилым домам, построенным до 2000 года, могут быть присвоены классы "D", "Е" с целью разработки мероприятий по реконструкции данных зданий", - отмечено в документе.

При этом уточняется, что "мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилых и нежилых помещениях реализуются за счет целевых взносов, взносов для накопления на капитальный ремонт общего имущества собственников жилых и нежилых помещений".

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании в 2023 году так высказался об энергоэффективности:

"Электричество, тепло и вода – базовые блага, необходимые для комфортной жизни. К их использованию нужно подходить ответственно и рачительно. Такой подход должен лежать в основе новой бытовой культуры в нашей стране. Это касается не только домохозяйств, но и всех участников экономических отношений. Расточительное потребление – это уже непозволительная роскошь. Правительству необходимо кардинально пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР.

Предстоит поэтапно внедрить четкие нормативные требования по энергоэффективности и ресурсосбережению в целом. Задача – к 2029 году снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15 процентов".