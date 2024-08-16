Уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела по противодействию наркопреступности (ОПН) УП Костаная Армана АМЗЕ продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области 15 августа. В этот день в суде прошли прения.

Согласно обвинению, Амзе в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными сотрудниками полиции склонил жителя Костаная Алексея Н. к совершению преступления с выгодой для себя. В октябре 2022 года Амзе, обладая оперативными данными в силу своей деятельности в сфере борьбы с наркопреступностью, достоверно зная, что Н. имеете много наркозависимых знакомых, разработал преступный план "с целью повышения своего статистического показателя роста раскрываемости уголовных правонарушений путем провокации преступления". Амзе приехал с неустановленными лицами из полиции домой к Н. Они забрали и вывезли его в п. Корейский, где нанесли множественные удары по телу, угрожали, что подкинут наркотики. В итоге заставили найти тех, кто употребляет психотропные вещества. Человек должен был получить психотропные вещества, переданные из Астаны через "Индрайвер", чтобы сотрудники полиции могли задержать его в момент получения. Этого человека предложили сами полицейские, указав на наркозависимого Вадима М., показав его фото. Н., находясь в зависимом положении, согласился на условия Амзе.



Арман Амзе в своих показаниях полностью отрицал вину и отказался отвечать на вопросы прокурора, мотивируя тем, что она будет специально задавать провокационные вопросы, чтобы его посадить.

- Вина нашла свое подтверждение. Из показаний потерпевших следует, что четверо сотрудников, среди которых был Амзе, вывезли его из дома и наносили удары. В случае отказала грозил подкинуть наркотики. Потерпевший согласился, сотрудники переночевали у него дома, а наутро другой потерпевший поехал получать коробку с наркотиками и был задержан, - сообщила в прениях государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА. - После этого Н. стал жаловаться на боли в области почек. А мать видела на спине и на ногах синяки, но он не рассказывал, что его били сотрудники полиции. Из показаний соседки следует, что она видела, как в квартиру Н. ломились мужчины.

Согласно материалам дела, в апреле 2023 года в автомашине "Лада-Калина" в микрорайоне Юбилейный Амзе сбыл мефедрон весом 99,48 г "защищенному лицу" - человеку, который уже сотрудничал с ДКНБ. Тот сразу передал наркотики сотрудникам. Все разговоры между этим лицом и Амзе записывались. Прокурор зачитала стенограмму одного из разговоров. "Пластилин есть?"- спрашивает Амзе. "Есть", - отвечает лицо. "Может, тогда пластилин. Там 50 грамм. Давай, наши тебя не тронут!" - говорит Амзе.

- Стенограмма свидетельствует о регулярных контактах Амзе со сбытчиком наркотиков, который работал под прикрытием ДКНБ, - уточнила гособвинитель. - Причем Амзе выступает не в роли борца с наркотиками, а в роли сбытчика. За сбыт наркотиков он регулярно получал деньги, включая те 930 000 тенге, которые обнаружили у него в машине, когда взяли с поличным.

Кроме того, в машине были найдены мефедрон и гашиш в особо крупном размере. В ходе обыска служебного кабинета Амзе в его кителе были обнаружены весы с наслоением наркотических веществ.

- На основании вышеизложенного прошу признать Амзе виновным и назначить ему 20 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, - обратилась к судье прокурор. - Лишить специального звания "капитан" и лишить права занимать должности на госслужбе. В качестве смягчающих обстоятельств признать наличие у Амзе двух малолетних детей.

Гособвинитель также попросила суд вынести частное постановление сотруднику полиции Азамату Атыгаеву, который во многих допросах свидетелей фигурировал как человек, действующий вместе с Амзе. По делу он проходит только свидетелем.

- Прошу вынести в отношении Атыгаева частное постановление за дачу заведомо ложных показаний в суде и за разглашение государственных секретов. В первом допросе говорил. что не знает, откуда у Амзе деньги, а позже ответил, что он занял Амзе 1 млн тенге и эти деньги предназначались ему, - пояснила Сулейменова. - Атыгаев - действующий сотрудник полиции. Он не имел права разглашать в суде агентов Амзе.

Представитель потерпевшего Вадима М. Максим ЯСТРЕБОВ также выступил в прениях.

- Подсудимому вменяются 5 эпизодов, вина его полностью доказана как показаниями свидетелей, так и записями разговоров, - отметил он. - Потерпевший Н. на протяжении всего суда давал стабильные показания, сотрудники полиции у него ночевали, избивали его. Мой подзащитный М. также давал стабильные показания, подтвержденные переписками и разговорами.

Адвокат второго потерпевшего - Алексея Н. - Радик ВАЛИЕВ сказал, что разделяет позицию обвинения:

- Потерпевший Н. прямо указал на Амзе, как на сотрудника полиции, который к нему приезжал и избивал его вместе с другими полицейскими. Кроме того, был внедрен сотрудник, который якобы закупал у Амзе наркотики. Есть постановление о негласном внедрении, негласного аудио- и видеоконтроля и контрольного закупа. Амзе ждал денег за предоставленные наркотики этому лицу. Это единое, долго длящееся преступление.

Адвокаты Амзе настаивали на невиновности подсудимого.

Адвокат Илья ЛУНЕВ отметил, что Амзе не имел отношения к магазину по продаже наркотиков, что доступ к его машине имели все, что багажник его автомобиля не закрывался, поэтому наркотики могли подкинуть, а деньги его подзащитный вез, чтобы отдать долг Атынаеву, что и подтвердил в суде.

Сам Арман Амзе также сообщил, что полностью не признает вину. В обед, когда в суде объявили перерыв и Амзе выводили из зала суда, он бросил: "Рабы системы!" Кому была адресована эта фраза, не пояснил.

Оглашение приговора назначено на 23 августа.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ