Сразу две выставки - молодых и опытных художников - проходят сегодня, 16 августа, на центральной площади Костаная. Обе приурочены к 145-летию областного центра.

Первая - выставка картин учащихся детской художественной школы им. Никифорова. Всего представлено 20 картин. Они в основном выполнены маслом и акрилом, также используется графика и живопись.

Самому младшему художнику - 14 лет, а самым старшим 16-17 лет. Большинство картин использует национальную тематику. Также есть работы, изображающие достопримечательности Костаная: мечеть Марал-Ишан, башню с часами и Казахско-французский центр.

Неподалеку проходит республиканский симпозиум художников Kostanay-Art и выставка работ известных художников. Здесь представлены работы костанайских художников, но есть и картины авторов из разных стран постсоветского пространства.

В частности представлены картины известного костанайского художника Георгия Сокова. В основном - о том, каким был город в прошлом. Большинство работ выполнены маслом.

Симпозиум и выставка картин также посвящены юбилею города. Посмотреть на них пришла жительница областного центра Татьяна ЗЫРИНА.

- Я могу пожелать костанайцам, чтобы хранили все, что осталось от того времени. Чтобы реставрировали, улучшали, - прокомментировала она увиденные картины и высказала свои пожеланию городу и его жителям. - Сейчас мы видели на картинах и здание кинотеатра, а его снесли и построили на его месте ТРЦ MART. Но его ведь можно было в любом месте поставить! А историческое здание сохранить.

Фото Андрея СКИБЫ