В девяти районах отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае
Ксения РЕБИК
План работ Костанайской Горэлектросети с 19 по 23 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». для проведения работ на подстанциях и высоковольтных линиях отключения электроэнергии пройдут в девяти районах областного центра.
Иллюстративное фото
Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-161а (работы на ПС)
с 19 по 23 августа с 10:00 до 18:00
- АЗС № 6 – Эталон,
- сауна «Майами-Сити»,
- агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5, 195/1-195/3, 113/1-113/11,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Летунова 111-125,
- ул. Комарова 69-134,
- ул. Соколовского 2-22,
- ул. рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1-28/13, 6/1-6/12,
- ул. Хакимжановой 55-154,
- ул. Панфилова 1-22.
КТП-92 (работы на ПС)
19 августа с 10:00 до 18:00
- АЗС «Гелиос»,
- ТД «Скиф»,
- школа технического творчества.
Частный сектор:
- ул. Каирбекова 274-308, 300/1,
- ул. Луговая 1-9,
- ул. Школьная 2-8,
- ул. Ключевая 19-50,
- ул. Красносельская 2,3.
ТП-73 (работы на ПС)
19 августа с 13:00 до 19:00
- Городской суд по пр. Тауельсиздик 84,
- гостиница «Турист»,
- архив по пр. Тауельсиздик 82,
- ИП Язиси,
- ювелирный салон «Рубин».
КТП-804 (работы на ПС)
20 августа 10:00 до 19:00
- Областной суд по пр. Н.Назарбаева 233 Б,
- детский сад, квартал 73 -10,
- комбинат бытовых услуг, автомойка.
Частный сектор:
- северо-запад квартал 71, 71/1-71/22,
- квартал 73, 73/1-73/16.
п. Киевский и промзона (работы на ВЛ)
20 августа с 10:00 до 21:00
- ТОО «Пенопласт»,
- ТОО «Аспирин-Фарм»,
- ТОО «Костанай-Строй»,
- ТОО «Форум»,
- ТОО «Автостиль»,
- АЗС «Гелиос»,
- ИП Ремизов,
- ИП Цуроева,
- ТОО «Лидер 2010»,
- магазины «Хороший»,
- «У Веры»,
- «Беркат»,
- АЗС «Эталон»,
- ИП Ким,
- ТОО «СВ»,
- ТОО «Автомиг»,
- ИП Моисеева,
- ИП Вельчинский,
- ИП Муслимова,
- ТОО «Транс – Сервис».
- Весь частный сектор п. Киевский
КТП-Есеп-консалт (работы на ПС )
21 августа с 10:00 до 17:00
- КТП-Есеп-Консалт
КТП-Бекиров (работы на ПС)
22 августа с 10:00 до 17:00
- КТП-Бекиров по ул. Узкоколейная 9.
ж/м п. Амангельды (работы на ПС )
22 августа с 10:00 до 15:00
- магазины «Светофор»,
- «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- «Новинка»,
- «Феникс»,
- аптека «Забота»,
- больница,
- почта,
- СТО по ул. Рудненская 13 Б,
- ИП Позднякова,
- ИП Хабибулина,
- ИП Умирбаев,
- ИП Нарымбаев,
- ТОО «КапиталГруппСоюз»,
- база ТТС.
Частный сектор:
- ул. К.Маркса 2-90,
- ул. Дружбы 1-51,
- ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2,
- ул. Мира 8-28,
- ул. Тепличная 4-16,
- ул. Парковая 1-38,
- ул. Ленина 2-55,
- ул. Набережная 1-49,
- ул. Гоголя 2-24,
- ул. Целинная 1-37.
КТП-Аква-Арасан (работы на ПС)
23 августа с 10:00 до 18:00
- завод «Аква-Арасан»
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