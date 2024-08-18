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В девяти районах отключат электроэнергию на следующей неделе в Костанае

Ксения РЕБИК

18 августа 2024, 13:51 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 19 по 23 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». для проведения работ на подстанциях и высоковольтных линиях отключения электроэнергии пройдут в девяти районах областного центра.

Иллюстративное фото

Отключение коснется потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-161а (работы на ПС)

с 19 по 23 августа с 10:00 до 18:00

  • АЗС № 6 – Эталон, 
  • сауна «Майами-Сити», 
  • агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 95-191, 191/1-191/5, 195/1-195/3, 113/1-113/11, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Летунова 111-125, 
  • ул. Комарова 69-134, 
  • ул. Соколовского 2-22, 
  • ул. рудненская 1-44, 21/1-21/11, 28/1-28/13, 6/1-6/12, 
  • ул. Хакимжановой 55-154, 
  • ул. Панфилова 1-22.

 КТП-92 (работы на ПС)

19 августа с 10:00 до 18:00

  • АЗС «Гелиос», 
  • ТД «Скиф», 
  • школа технического творчества.

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова 274-308, 300/1, 
  • ул. Луговая 1-9, 
  • ул. Школьная 2-8, 
  • ул. Ключевая 19-50, 
  • ул. Красносельская 2,3.

ТП-73 (работы на ПС)

19 августа с 13:00 до 19:00

  • Городской суд по пр. Тауельсиздик 84,
  •  гостиница «Турист», 
  • архив по пр. Тауельсиздик 82, 
  • ИП Язиси, 
  • ювелирный салон «Рубин».

КТП-804 (работы на ПС)

20 августа 10:00 до 19:00

  • Областной суд по пр. Н.Назарбаева 233 Б, 
  • детский сад, квартал 73 -10, 
  • комбинат бытовых услуг, автомойка.

Частный сектор:

  • северо-запад квартал 71, 71/1-71/22, 
  • квартал 73, 73/1-73/16.

п. Киевский и промзона (работы на ВЛ)

20 августа с 10:00 до 21:00

  • ТОО «Пенопласт», 
  • ТОО «Аспирин-Фарм», 
  • ТОО «Костанай-Строй», 
  • ТОО «Форум», 
  • ТОО «Автостиль», 
  • АЗС «Гелиос», 
  • ИП Ремизов, 
  • ИП Цуроева,
  • ТОО «Лидер 2010», 
  • магазины «Хороший», 
  • «У Веры», 
  • «Беркат», 
  • АЗС «Эталон», 
  • ИП Ким, 
  • ТОО «СВ», 
  • ТОО «Автомиг», 
  • ИП Моисеева, 
  • ИП Вельчинский, 
  • ИП Муслимова, 
  • ТОО «Транс – Сервис».
  • Весь частный сектор п. Киевский

КТП-Есеп-консалт (работы на ПС )

21 августа с 10:00 до 17:00

  • КТП-Есеп-Консалт

КТП-Бекиров (работы на ПС)

22 августа с 10:00 до 17:00

  • КТП-Бекиров по ул. Узкоколейная 9.

ж/м п. Амангельды (работы на ПС )

22 августа с 10:00 до 15:00

  • магазины «Светофор», 
  • «Колокольчик», 
  • «Жанар», 
  • «Новинка», 
  • «Феникс», 
  • аптека «Забота», 
  • больница, 
  • почта, 
  • СТО по ул. Рудненская 13 Б,
  •  ИП Позднякова, 
  • ИП Хабибулина, 
  • ИП Умирбаев, 
  • ИП Нарымбаев, 
  • ТОО «КапиталГруппСоюз», 
  • база ТТС.

Частный сектор:

  • ул. К.Маркса 2-90, 
  • ул. Дружбы 1-51, 
  • ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2, 
  • ул. Мира 8-28, 
  • ул. Тепличная 4-16, 
  • ул. Парковая 1-38, 
  • ул. Ленина 2-55, 
  • ул. Набережная 1-49, 
  • ул. Гоголя 2-24, 
  • ул. Целинная 1-37.

КТП-Аква-Арасан (работы на ПС)

23 августа с 10:00 до 18:00

  • завод «Аква-Арасан»