Полиция Казахстана не нашла состава преступления в словах певца Улангасыра Ками о том, что мужчины убивают женщин, потому что женщины не носят хиджаб, сообщает КазТАГ со ссылкой на автора обращения - жительницу Костаная Саиду Сисембаеву.

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«Ками Ұ.Ж. на своей страничке в приложении Instagram вел диалог и отвечал на поставленные вопросы подписчиков, тем самым, не образуя состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 174 (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) УК РК», - говорится в ответе департамента полиции (ДП) Алматы, предоставленном Сисембаевой.

В итоге правоохранители отказались регистрировать уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Сисембаева написала на Ками заявление о разжигании розни. Как отметила заявительница, по словам Ками, «женщины/девушки-жертвы семейно-бытового насилия, часто с летальными исходами, якобы сами виноваты в своих смертях и увечьях, так как не носили/не носят хиджаб».