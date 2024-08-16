Директор цифрового института непрерывного образования Astana IT University Ермек Алимжанов призвал активнее использовать искусственный интеллект в работе педагогов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По его словам, искусственный интеллект открывает новые горизонты в образовании.

"Персонализированное обучение позволяет адаптировать учебный процесс под каждого ученика, учитывая сильные и слабые стороны. Интеллектуальная система обучения автоматизирует рутинные задачи, освобождая время педагогов для более творческой работы. Искусственный интеллект также способствует появлению новых форм обучения, делая его более интерактивным и увлекательным. Сейчас на рынке существуют такие системы, которые строят индивидуальные образовательные траектории. Они учитывают уровень знаний и стиль обучения, интересы и сложность материалов подстраивают под каждого ученика", - сказал Алимжанов на форуме столичных педагогов.

Он также отметил, что для автоматизации рутинных задач используются различные решения с искусственным интеллектом: это проверка знаний, заданий студентов и учеников, объективная организация учебного процесса.

"Например, учителя жаловались на то, что много времени у них занимает общение с родителями в чатах. Сейчас существует система, которая автоматически отвечает на часто задаваемые вопросы. (…) В Khan Academy есть чат-бот, который работает на основе GPT, он может отвечать на вопросы учеников. К примеру, если попросить его назвать ответ, он не будет этого делать, а будет потихоньку вести к тому, чтобы ученик сам решал задачу. Все на английском, но, возможно, появится русская версия. Педагогам советую тоже ознакомиться, это бесплатный сервис, который существует уже более 10 лет", - добавил спикер.