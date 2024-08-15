Экспозиция картин Арыслана ИБРАХИМА открылась в костанайской картинной галерее 14 августа. Она потому и названа кочевой, что буквально кочует по городам Казахстана и уже побывала в Астане, Петропавловске, Семее и Павлодаре.

На втором этаже галереи размещены 25 работ, большинство которых представляют два цикла: «Руны» и «Свистящие стрелы». Последний является сборником иллюстраций к одноимённому историческому роману татарского писателя Нурихана Фаттаха. Художник писал эти картины не по заказу прозаика, а по зову сердца, поскольку был глубоко впечатлён романом.

"Беркут"

Арыслан Ибрахим пишет в своей оригинальной манере, его картины по-настоящему эмоциональны и динамичны. От каждого мазка, от каждой брызги краски, которыми так щедро украшены его произведения, будто исходит упругая волна личной энергии. Причём энергии не в каком-то там неведомом эзотерическом плане, а вполне физическом, этакое «художественное электричество». Объяснить это невозможно, это надо прочувствовать, стоя рядом с картинами.

"Весна"

Арыслан Ибрахим (на русский манер — Руслан Ибрагимов) получил хорошее художественное образование - сначала в школе искусств Нефтеюганска, а затем в Новосибирской государственной архитектурно-художественной академию (ныне НГАУДИ им. А.Д.Крячкова), которую окончил в 2008 году. Постоянно участвует в художественных выставках, его картины приобретены галереями и музеями Татарстана для постоянных экспозиций.

"Возле мамы"

На открытии выставки в Костанае художник признался, что совершенно не умеет принимать похвалу - как он выразился, супер неудобно себя чувствует, когда о нем говорят восторженные слова.

- Вроде бы изначально ради этого все и делаешь, чтобы с помощью искусства влиять на людей, влиять на мир чтобы делать его лучше, насколько это возможно. Но все же неловко, - объяснил Арыслан. - Я помню первое впечатление в детстве, когда начал рисовать и меня начали хвалить, какой я молодец. Бабушка говорила: «Как красиво!». Однажды она даже так восхитилась моей ещё не высохшей картиной, что подошла, попыталась потрогать пальцем воду (я рисовал озеро) и нечаянно размазала масляную краску. Тогда я подумал: «Вот это да! Какое признание!». С того момента захотелось всегда производить такое впечатление на людей, чтобы они хвалили мои картины. И в то же время я не умею принимать похвалу. Но всем, кому мои картины нравятся, большое спасибо!

Из цикла "Свистящие стрелы"

Арыслан рассказал, как родлися его цикл «Свистящие стрелы».

- Около семи лет назад я прочитал роман Фаттаха «Свистящие стрелы» об эпохе гуннов и всё... Настолько оказался под впечатлением от этой книги об истории предков всех тюркских народов, что безоговорочно влюбился в Великую степь, в кочевую культуру, романтику просторов, лошадей, - вспоминает художник. - Когда читал, в голове появлялись образы, которые просились наружу. Первый рисунок получился сразу, буквально сходу. Всё нашлось: сюжет, цветовая гамма, все мелочи. Я сразу задумал иллюстрировать книгу. Но потом ничего не получалось. После того, первого рисунка пять лет не мог повторить то озарение и не понимал, в чём дело. А когда начал путешествовать по Центральной Азии и приехал в Казахстан, наконец-то нашел место, где связь с кочевой культурой ещё жива. На этой земле как будто открылся портал, я все иллюстрации написал за полгода. Дальше появились другие картины, вдохновлённые степью, и возникла идея этой выставки, кочевой. Сейчас кочую по разным городам Казахстана, в планах - так же прокочевать по Кыргызстану, Узбекистану, Турции, Монголии, одним словом, по тюркским странам. Мечтаю, что география «Кочевой выставки» будет увеличиваться и увеличиваться.

Цикл "Руны": "Девушка", "Лошадь"

Цикл "Руны": "Птица", "Синий"

Для Костаная это большая удача, что наш город оказался в самом начале пути этой кочующей выставки, которая непременно удивит ещё не одну страну.

Спешите посетить «Кочевую выставку», пока она не откочевала в другой город. На это у вас есть месяц.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ