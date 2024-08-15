1 мая этого года во дворе дома № 105 по ул. Маяковского на Volkswagen Passat B3 упал большой тополь. В машине разбито заднее стекло, повреждена крыша, крыло, задняя стойка кузова и салон в задней части. Владелец автомобиля Кайрат ДАУТОВ подал иск к управляющей компании дома ТОО «СДС Костанай» о возмещении материального ущерба в общей сумме 371 493 тенге. Решение в Костанайском городском суде огласили в среду, 14 августа.

Все, что осталось от упавшего дерева во дворе дома № 105 по ул. Маяковского

Даутов считает, что ему должны заплатить не только за ремонт машины, но и за вынужденный 10-дневный простой автомобиля, на котором он работал в компании «Такси Народное».

Первое заседание прошло 22 июля. Представитель ответчика Алексей МИХЕЕВ заявил, что ТОО является ненадлежащим ответчиком, так как «не является ОСИ или ПКСК и осуществляет услуги только по обслуживанию жилого дома. А содержание зеленых насаждений, их обрезка и спиливание не входят в его обязанности».

- Истец ссылался на старые правила благоустройства, определяющие размеры придомовой территории. Однако 7 июня 2023 года решением маслихата Костанайской области № 28 были утверждены Правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов Костанайской области. Эти правила отменяют пункты прежних правил. В них указано, что обрезка и спиливание осуществляются организациями по озеленению после согласования с уполномоченным органом, - отметил Михеев.

И подытожил: на основании новых правил ТОО не имеет права заниматься такими работами.

- Экспертизу владелец машины не производил, у него просто не было на это денег. В деле приложены накладная и товарный чек от тех, кто производил ремонт, - отметил представитель истца Сагынтай ЖУСУБИЕВ. - Человек зарабатывает на жизнь тем, что таксует. Он самозанятый, но налоги платит, пенсионные отчисления идут.

5 августа стороны продолжили отстаивать свои позиции. Алексей Михеев добавил, что на момент падения дерева истец не вызывал на место представителей ТОО «СДС», которым стало известно об этом от третьих лиц. Не была составлена схема происшествия с участием сотрудников полиции и отдела ЖКХ, поэтому непонятно, находилась ли машина под деревом. Во-вторых, непонятно, как дерево упало, так как после происшествия оно было распилено и вывезено.

- Также отсутствует вменяемое заключение эксперта по повреждениям автомобиля. Чеки, которые были предоставлены истцом, дают понимание о стоимости ремонта, но неясно, были ли эти повреждения на машине ранее или появились из-за падения дерева, - добавил представитель ответчика. - Сам факт выплаты подоходного налога истцом не устанавливает какие-либо трудовые или договорные отношения с сервисом «Такси Народное» и не может подтверждать, что он там работает, так как не было предоставлено трудового договора.

Представитель третьего лица - отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Азамат НУРКЕНОВ пояснил суду, что было несколько правил с похожими названиями, регулирующих содержание и защиту зеленых насаждений, но действуют именно те, на которые ссылается ответчик.

- ТОО «СДС» занимается благоустройством придомовой территории. И, согласно правилам, они должны были срубить дерево, - парировал представитель истца.

Местные жители опасаются, что эти деревья находятся в аварийном состоянии и тоже могут скоро упасть

Стороны долго спорили о том, в чьей компетенции эта обязанность находится.

Азамат Нуркенов: «Сейчас действуют правила, на которые ссылается сторона ответчика»

- Зона в пределах 5 м от дома является зоной ответственности кондоминиума или ПКСК. Если дерево находится на расстоянии более 5 м от дома, то нужно разбираться, - пояснил Азамат Нуркенов.

Пришлось провести и выездное судебное заседание во дворе дома № 105, возле подъезда № 2, где и упало дерево. 13 августа истец и судебный пристав замерили расстояние от отмостки дома до «предполагаемого дерева, которое упало на автомобиль». Итог - 4,45 м, то есть в пределах 5 м. Истец также указал, что его автомобиль во время происшествия находился на парковке недалеко от дерева.

Судебный пристав производит замер расстояния от отмостки дома до дерева

14 августа представитель ответчика отметил, что, по его мнению, замеры проводились несертифицированными средствами измерения, поэтому он считает их ненадлежащими доказательствами. А заключения эксперта-специалиста, сказал Апексей Михеев, сторона истца не требовала.

Представитель отдела ЖКХ заявил, что этот госорган к придомовой территории отношения не имеет. Обслуживать ее должны ПКСК и ОСИ, причем жильцам необходимо оформить кондоминиум.

В режиме онлайн допросили соседей истца. Одна из свидетелей рассказала суду, что в 2021 году писала заявление в ТОО «СДС» с просьбой спилить тополя во дворе их дома, так как они находятся в аварийном состоянии. В итоге ничего не сделали. А 22 июля этого года она обратилась уже в отдел ЖКХ. 7 августа получила ответ, что вопрос перенаправили в адрес ТОО «СДС» и отдел разрешил спилить тополя. Однако ТОО отказалось это делать. В ходе опроса свидетельницы выяснилось, что ее заявление в ТОО «СДС» не зарегистрировано - оно было без штампа. Второй свидетель пояснил: когда дерево упало, оно лежало во дворе пару дней, после чего его начали распиливать.

Судья Елена Минх допрашивает свидетелей по видеосвязи

Алексей Михеев заявил: так как свидетельница обратилась в ТОО «СДС» уже после факта падения дерева на автомобиль 1 мая, этот факт не имеет отношения к делу.

В суде просмотрели фото и видеозаписи, на которых видно, что под удар, помимо Volkswagen, попал еще и KIA Sportage. Предъявлял ли владелец второй машины претензии к ТОО или отделу ЖКХ, нам неизвестно.

В суде показали, какой ущерб нанесен автомобилю истца

В прениях Сагынтай Жусибиев ссылался на Правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений населенных пунктов Костанайской области от 2017 года. Утверждал, что, согласно этим правилам, ТОО «СДС Костанай» обязано было срубить дерево на прилегающей к дому территории. Алексей Михеев повторил, что это не входит в компетенцию обслуживающей компании, а представитель истца ссылается на устаревшие правила.

- Суд решил отказать в удовлетворении иска Кайрата Даутова в адрес ТОО «СДС Костанай» о взыскании материального ущерба, - огласила решение судья Елена МИНХ. - На решение может быть подана частная апелляционная жалоба и принесено апелляционное ходатайство прокурором в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Она пояснила свое решение:

- Из пп. 15 п. 1 гл. 1 Правил об утверждении благоустройства городов и населенных пунктов Костанайской области следует, что придомовой земельный участок многоквартирного жилого дома - это участок, прилегающий к нему и предназначенный для благоустройства и размещения спортивных и игровых площадок. Он включается в состав объекта кондоминиума. Но если такой участок не входит в состав кондоминиума, как дом № 105 по ул. Маяковского, то он находится в исключительной государственной собственности. ТОО «СДС» не является ни ПКСК, ни ОСИ, ни КСП и занимается только обслуживанием дома. Соответственно, оно является ненадлежащим ответчиком по этому делу.

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