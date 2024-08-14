По факту строительной компании больше года не начисляли плату за отопление. Прокуратура выявила еще несколько подобных случаев. В департаменте по регулированию естественных монополий отметили, что пытались добиться наказания монополиста через суд, поскольку считают подобное упущение грубым нарушением, сообщает inbusiness.kz.

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"В жилом многоквартирном доме в период с ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года начисление оплаты производилось только физическим лицам. В то время как строительной компании за отопление ее жилых и коммерческих помещений в данном доме начисление в этот период не производилось. По нашим расчетам сумма, подлежавшая начислению данному потребителю составила 44 825 002 тенге, что является недополученным доходом предприятия, и это только один случай", - отметила руководитель отдела контроля за соблюдением законодательства, исковой и организационной работы департамента КРЕМ Гульнара ТАКЕНОВА.

Специалисты ведомства считают, что в данном случае налицо факт предоставления неравных возможностей потребителям. Ведь обязанность оплачивать коммунальные услуги предусмотрена для всех без исключения.

В отношении ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" (КТЭК) возбудили административное производство. Однако городской специализированный суд по административным правонарушениям отказал в удовлетворении иска. Здесь пояснили, что начисление оплаты за оказываемые услуги предусмотрено не как обязанность, а как право.

"Прокуратурой Костанайской области данный факт выявлен и по другим адресам, что влечет убыточности предприятия, а также, возможно, невыполнение каких-то необходимых мероприятий при оказании услуг теплоснабжения", - резюмировала Такенова.

Прокомментировать ситуацию корреспонденту inbusiness.kz в теплокомпании отказались. Сначала сослались на необходимость согласования ответа, а после на разбирательства. И. о. директора КТЭК отметил, что есть определенные юридические тонкости в этом вопросе.

На фоне этого факта теплокомпания ведет активную работу по взысканию долгов с населения. По официальным данным, жители арендных квартир задолжали за тепло 55 млн тенге. Речь почти о тысяче абонентов. В целом КТЭК испытывает большие сложности с получением оплаты за свои услуги. Сегодня сумма задолженности населения по-прежнему составляет более 700 млн тенге. И за лето она не особо снизилась, несмотря на рейды, а также работу судебных исполнителей, которым передают дела особо нерадивых потребителей.