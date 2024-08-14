Незаконную реализацию сайгачьего мяса выявила прокуратура в Аркалыке. Выяснилось, что местный житель неоднократно торговал мясом охраняемого животного. В ходе расследования у мужчины изъяли 5 туш сайгака.

- По данному факту проведено досудебное расследование, ущерб государству составил более 21 млн тенге, - сообщает прокуратура Костанайской области. - Судом гражданин признан виновным в совершении экологического преступления с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией автомобиля.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в целях сохранения популяции сайгаков в Казахстане действует запрет на их извлечение (добывание, лов, отстрел, сбор, бой) из среды обитания, их частей и дериватов (рога, кровь и т.д.). Регулируемый отстрел сайгаков на территории страны проходил осенью 2023 года. Тогда из уральской и бетпакдалинской поппуляции изъяли 12,8%, или 42 тыс. особей. В начале февраля 2024 года отстрел приостановили, любая охота на сайгаков стала незаконной.