Еще один неоспоримый плюс этой выпечки в том, что для нее не надо иметь весы и точно измерять каждый продукт. Условная мера во время готовки - стакан, а он может быть и 200, и 250, и даже 300 мл.

Готовится манник быстро - это очень удобно, когда мало времени

Определились с емкостью - начинаем готовить.

Берем 1 стакан кефира, добавляем в него 1 ч. л. соды. Гасить не надо, кислоты в кефире достаточно, делится участник нашего кулинарного клуба Тимур. Следом отправляем 1 среднее яйцо или 2 маленьких, если используете большой стакан. Добавляем по одному стакану сахара и манной крупы. Для смешивания используем венчик, миксер не требуется. Блендер использовать не рекомендуем, он изменит структуру теста, так как сделает частички манки еще меньше. В последнюю очередь кладем муку - тоже один стакан. Объем муки можно корректировать, главное, чтобы тесто получилось достаточно жидким, как на оладьи.

- Форму смазываем маслом, я использую сливочное, но можно и подсолнечное, выливаем тесто и слегка разравниваем, - рассказывает Тимур. - Ставим в духовку при 160 градусах на 25 минут. Но время и температуру подбираем «методом тыка», раньше я готовил манник при 180 градусах, но потом снизил температуру и форму ставлю немного выше середины, чтобы не подгорал низ.

Когда выпечка подрумянилась, вынимаем. Для уверенности можно проверить зубочисткой - должна быть сухой. Мокрым манник становится, когда в него добавляют молоко, тоже стакан. Его заранее достаем из холодильника или немного подогреваем до комнатный температуры. Молоком следует залить манник, как только достанете его из духовки.

Оставьте выпечку немного постоять, остыть и пропитаться молоком.

- Рецепт лаконичный и быстрый. Это очень хороший вариант в том случае, когда мало времени, - резюмирует Тимур.

Мы, угостившись манником в редакции, решили, что на следующий день, постояв в холодильнике, манник еще вкуснее.

Кстати, два года назад мы публиковали рецепт манника с урюком (номер от 21.07.2022), но рецепт теста там был вымерен по граммам. Пропорции подбирали опытным путем, не удовлетворившись первым результатом рецепта из Интернета. Можете поэксперементировать и в новый вариант перед выпечкой разложить половинки урюка сверху теста.

Ингредиенты

1 стакан кефира, 1 ч. л. соды, 1 среднее яйцо, 1 стакан сахара, 1 стакан манной крупы, 1 стакан муки, 1 стакан молока.

Фото Тимура