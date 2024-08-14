Беспилотный летающий аппарат самолётного типа запускают 2 раза в день лесном массиве на 17 километре трассы Сарыколь. С помощью него ДЧС области мониторит местность на случай вспышки лесных пожаров. Об этом сообщил заместитель начальника ДЧС области Омиржан ТУКЕШЕВ на брифинге 14 августа.

Он рассказал о преимуществах такого аппарата:

- Большая продолжительность полёта - порядка 2 часов, скорость разгона до 120 км/ч, радиус действия до 50 км. Это позволяет устройству быстро и эффективно охватывать большие территории. Аппарат оснащён тепловизором, что позволяет производить разведку территории в тёмное время суток с целью обнаружения скрытых очагов.

Традиционно на брифинге напомнили о правилах противопожарной безопасности.

- Не включать в розетку сразу несколько мощных электропотребителей, не курить в постели, не сушить одежду над газовой плитой, не оставлять без присмотра детей и проводить с ними разъяснительные беседы, перечислил Омиржан Тукешев.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА