Авария произошла вчера, 13 августа, в 19.47 на перекрестке улиц Шипина и Бородина. Кадры момента столкновения маршрутного автобуса № 27 и легкового автомобиля опубликовала пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

- Водитель автомобиля Volkswagen при повороте налево, не убедившись в безопасности дорожного движения, совершил столкновение с маршрутным автобусом. Имеются двое пострадавших, - рассказал командир взвода батальона патрульной полиции Костаная Кажимурат ЖУМАГАЗИНОВ. - Убедительная просьба к участникам дорожного движения: собюлюдайте правила маневрирования, а также дистанцию.

В результате столкновения с автобусом пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля, уточнили в полиции.

В тот же день, в 12.47, на перекрестке Бородина и Назарбаева произошло ДТП с участием четырех автомобилей: водитель одного из них не соблюдал дистанцию и врезался в стоящую перед ним машину. Та по инерции ударила автомобиль перед ней, а тот - в еще один. В этом происшествии никто не пострадал.