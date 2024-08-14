В ряду множества мероприятий, посвященных Дню города, в областной научной библиотеке им. Л. Н. Толстого прошел турнир по шашкам, собравший значительную часть шашечной элиты Костаная.

На перднем плане за доской Отарий Квиквиния и Иван Козьма

Блестящую игру продемонстрировал Айдар Бигалиев. Он уже не единожды входил в число призеров и победителей городских и областных соревнований. Но этот турнир стал для него особенно удачным. В микроматчах Айдар одолел всех своих основных соперников, завершив ничьей лишь встречу в последнем туре с Абаем Доскеновым и заслуженно занял первое место.

Иван Козьма (слева), директор библиотеки Сания Безаубекова (в центре), победитель турнира Айдар Бигалиев (справа)

На два очка отстали от него Абай Доскенов и Касым Сатубалдин. Но при равенстве очков в личной встрече со четом два: ноль победил Сатубалдин. Поэтому он стал вторым призером и обладателем серебряной медали. Третий – Доскенов.

К сожалению, во время этого турнира отсутствовали представители КОС. Но это объяснимо. Они готовятся к республиканским соревнованиям по международным шашкам, которые будут проходить уже в августе. А там иные правила и иные размеры доски. Будем ждать итогов их выступления…

Приятно добавить, что время «тайм-аута» в игровом зале произошло еще одно знаменательное событие. Областной библиотеке торжественно передали в дар художественные фотографии активнейшего участника шашечной жизни города на протяжении более 50 лет и профессионального фотографа Ивана Григорьевича Козьмы. Фотографии посвящены природе и жизни нашего города и отличаются не просто профессионализмом, но и меткостью глаза.

Иван Козьма передал в дар библиотеке свои фотографии

В ответ директор библиотеки Сания Сериковна Безаубекова вручила дарителю почетное свидетельство.

Сания Безаубекова (слева), Иван Козьма (второй справа), судья соревнований Юрий Бондаренко (справа)

Часть коллекции можно увидеть в отделе искусств областной библиотеки.

Фото предоставлены Костанайской ОУНБ имени Л. Н. Толстого