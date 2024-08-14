В начале августа Национальный банк сообщил о запуске в промышленную эксплуатацию Центра по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центра). В Нацбанке ответили на вопросы Tengrinews.kz о работе Антифрод-центра. Рассказываем подробнее, как это работает.

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Для чего создан Антифрод-центр

Антифрод-центр осуществляет деятельность в круглосуточном режиме на платформе АО "Национальная платежная корпорация Национального банка Республики Казахстан" для обмена данными о мошеннических транзакциях в режиме реального времени.

Кто обменивается информацией через Антифрод-центр

Участниками Антифрод-центра являются:

финансовые организации (в том числе банки второго уровня, платежные организации);

правоохранительные органы;

операторы сотовой связи.

Как работает Антифрод-центр

Если банк на основании внутренних критериев либо по заявлению клиента выявляет предположительно мошенническую операцию, он ее приостанавливает и передает в Антифрод-центр информацию об этой транзакции. Переданные сведения включаются в базу данных о попытках совершения мошеннических операций.

Далее Антифрод-центр направляет полученную информацию в правоохранительные органы для рассмотрения на предмет ее причастности к мошенничеству. Правоохранительные органы рассматривают транзакцию в течение трех рабочих дней и затем выносят решение о подтверждении или неподтверждении факта мошенничества.

В случае подтверждения факта мошенничества правоохранительные органы начинают процессуальные действия, и Антифрод-центр включает клиента, который пытался провести эту операцию, в базу данных о событиях совершения мошеннических операций. В случае неподтверждения факта мошенничества операция клиента возобновляется.

Таким образом, Антифрод-центр - это инструмент взаимодействия между финансовыми организациями и правоохранительными органами. Он собирает, консолидирует и хранит сведения о фактах мошеннических операций или о попытках их осуществить.

Все ли банковские переводы проверяются

Антифрод-центр не имеет доступа к операциям клиентов.

В Антифрод-центр поступает информация от банков второго уровня исключительно по инцидентам, связанным с мошенническими операциями.

"Предметом деятельности Антифрод-центра являются мошеннические операции, при этом другие транзакции не подлежат мониторингу и контролю со стороны антифрод-платформы", - подчеркнули в Нацбанке.

Какие именно переводы и операции попадают под подозрение

Закон "О платежах и платежных системах" определил следующие случаи, при которых финансовая организация может приостановить проведение операции:

если имеется заявление клиента о платежной транзакции с признаками мошенничества;

если имеется подтвержденная информация о фактах мошенничества от правоохранительных органов;

если финансовой организацией по установленным критериям выявлена подозрительная (мошенническая) операция;

если бенефициар платежа или перевода денег находится в базе данных Антифрод-центра.

Могут ли сотрудники Антифрод-центра звонить казахстанцам

Сотрудники и представители Антифрод-центра никогда не совершают звонки физическим лицам с целью сбора информации или проведения каких-либо операций.

Антифрод-центр не взаимодействует с физическими лицами, а работает только с финансовыми, платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами.