Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил о возможном завозе "автохлама" в Казахстан, передает Tengri Auto.

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Так министр назвал автомобили, которые могут попасть в Казахстан из России, когда там увеличат ставку утилизационного сбора. При этом на цены в Казахстане, по мнению Шарлапаева, это не повлияет.

"Я думаю, что нет (цены не вырастут - прим.). Но, к сожалению, может опять появиться достаточно большой поток старых автомобилей, которые вредят и экологии, и создают очень опасные условия на дорогах. И вот такой риск, он вполне реальный, потому что, если другие страны обороняются от ввоза, ну, давайте просто это назовем автохламом, путем создания законодательных мер, а мы считаем, что нам ограждаться не нужно", - заявил Канат Шарлапаев.

По мнению министра, есть риск, что из-за этого увеличения потока "автохлама" казахстанцам будет гораздо опаснее передвигаться на дорогах.

"Я бы хотел сразу отметить и обратить внимание на то, как ведут себя наши соседи по поводу утильсбора. Они не только его не отменяют, они его повышают. Кыргызстан тоже планирует вводить утильсбор. Здесь надо просто понимать, что Казахстан с точки зрения и размеров, и первичной регистрации, и утильсбора уже достаточно сильно отстал от соседей", - сказал Шарлапаев.

Отметим, ранее в российских СМИ появилась информация, что утилизационный сбор на автомобили в стране планируется разово увеличить на 70-85 процентов с 1 октября 2024 года, а затем проводить его ежегодную индексацию.