Жалобу на неработающий фонтан в редакцию "НГ" прислал читатель. Он записал видео с неработающим фонтаном в КСК и вопросом - почему работы за все лето так и не завершили?

- Занимаемся сити-центром, районом Kostanay Plaza, а не там, где вся молодежь собирается, - возмущается автор видео. - Я не говорю про то, что воды не было все лето. А здесь, на бульваре молодежи, ничего не делается!

Конкурс на ремонт фонтана выиграла компания из Алматы. Но подрядчик так и не приступил к работе. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "НГ", 12 августа сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

- Мы ничего сделать не можем, - сказал Жундубаев. - Объявили конкурс, он (подрядчик - "НГ") выиграл и теперь, возможно, мы будем с ним судиться. Есть вероятность, что в этом году он не приступит к работам. Тогда мы заново будем объявлять конкурс. Риски такие есть, и они не только с этим фонтаном. Они есть везде, где госзакупки.

Фото Георгия ГОВОРОВА