Сброс воды в Верхне-Тобольском и Каратомарском водохранилищах увеличится уже сегодня, 13 августа. Делается это в связи с подготовкой к весеннему паводку 2025 года. В среднем оба водохранилища сейчас заполнены на 80,8%, сообщает Тобол-Торгайская бассейновая инспекция.

- В связи со сложившимися климатическими условиями, постоянными осадками, большим запасом влаги в почве, повышением уровня грунтовых вод в настоящее время осложняется процесс обеспечения свободной емкости в водохранилищах для принятия паводковых вод в 2025 году, - сообщают в инспекции. - В этой связи с 13 августа согласовано увеличение сброса с водохранилищ многолетнего регулирования: с Верхне-Тобольского - 20 куб. м/сек, с Каратомарского - 30 куб.м/сек. Просим водопользователей обеспечить безопасность водозаборных сооружений.

По сравнению с предыдущими показателями сброс увеличили на 5 куб.м/сек с Верхне-Тобольского и 10 куб.м/сек с Каратомарского водохранилищ.

По данным бассейновой инспекции, на 13 августа Верхне-Тобольское водохранилище заполнено на 76,5% (625,1 млн куб.м), Каратомарское - на 86,8 % (508,8 млн куб.м). При этом общая вместимость двух водохранилищ - 1 402,6 млн куб.м.

- В этом году летний сброс на Каратомарах производился со объеме 20 куб.м/сек, в отличие от обычного ежегодного летнего сброса 7 куб.м/сек, - отметили в бассейновой инспекции. - При отсутствии сезона орошения и забора воды из реки Тобол сброс осуществляется в объеме 3 куб.м/сек с Каратомарского водохранилища и 1,1 куб.м/сек - с Верхне-Тобольского.

В инспекции отмечают: в зависимости от климатических условий объем сброса воды может быть изменен. Для получения дополнительной информации водопользователи могут обратиться по телефону 8 (7142) 50-11-09.

Напомним, в пик паводка, 6 апреля 2024 года, сброс воды с Каратомарского водохранилища осуществлялся в объемах 3300 куб.м./сек. Утром 7 апреля объемы начали снижать, но в этот день водохранилище было наполнено на 99%.

Фото предоставлено Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией