Сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал участников государственных закупок в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Премьер заявил, что нередко подрядчик, выигравший конкурс по оказанию работ и услуг, приобретает импортные товары, несмотря на наличие аналогичных позиций казахстанского производства.

"Это надо прекратить. Поручаю Министерству промышленности совместно с государственными органами и организациями разработать действенный механизм мониторинга обязательств крупных подрядчиков по использованию отечественного сырья и материалов", - сказал Олжас Бектенов.

Глава правительства отметил, что в Казахстане есть несколько каталогов отечественных товаров. Это позволяет импортировать продукцию под одним каталогом и реализовывать ее под другим уже как отечественную.

"Таких лазеек не должно быть. Министерством финансов для осуществления государственных закупок создан электронный каталог товаров с учетом международных стандартов. Он должен стать единым для всех", - добавил Бектенов.

Премьер поручил Министерству финансов совместно с Министерством торговли и другими заинтересованными госорганами проанализировать и ликвидировать лишние каталоги товаров, работ и услуг.

Кроме этого, глава правительства поручил Минздраву увеличить объем производства казахстанской фармацевтической продукции.