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"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай

Георгий ГОВОРОВ

13 августа 2024, 12:09 |  Общество

Предстоящий 145-летний юбилей аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал на аппаратном совещании. Праздничные мероприятия начнутся уже сегодня, 13 августа, и продлятся до конца недели. Глава города решил отдельно остановиться на списке приглашенных артистов:

ADAM, Mona Songz, группа SHAMIS, Роза Рымбаева, 2RAR /  Коллаж "НГ"

- Мы немного поменяли время и теперь торжественная часть начнется в 19:30, с учетом темного времени суток решили начать пораньше. У нас 8 групп, все казахстанские, которые мы пригласили на празднование Дня города. Почему пригласили именно отечественных исполнителей? Во-первых, они пользуются сами спросом. Те же Mona Songz и Жанайдар, точнее Jazzdauren, они постоянно выступают в Москве, других областях, за пределами нашей страны. А вот этот певец, ADAM, у него 5 млрд прослушиваний по миру. Он в "Шазаме" занял какую-то рейтинговую позицию. Поэтому, нужно, мне кажется, своих уважать! Они пользуются реальным спросом в мире. Я думаю, это будет правильно.

Жундубаев обсудил с подчиненными организацию праздничного фейерверка. Он подчеркнул, что заряды разместят в Центральном сквере.

- Постоянно организаторы жалуются, что людей очень много и они находятся на небезопасном расстоянии, - отметил аким. - Нужно обязательно обеспечить все меры. Заранее, за час, перекрыть этот периметр полностью,в ывести всех посторонних. Это работа полиции и ЧСников. Безопасность прежде всего.

Аким города также подчеркнул, что после концерта, до 01:00, будут работать городские автобусы.

- Нужно дать людям возможность плавно покинуть площадь после мероприятия, вернуться домой, - сказал Жундубаев. - А вообще, я предлагаю, ничего страшного, если в субботу, как в самый основной день, автобусы будут работать до 03:00. С интервалом в 30 минут. Прошу это учесть.

На следующий день после большого концерта в Костанае во второй раз пройдет международный легкоатлетический полумарафон.

- Я думаю, это тоже хорошее спортивное мероприятие, - сказал Жундубаев. - В том году были гости из дальнего зарубежья. В этом году их будет еще больше. По заявкам видно, что больше будет спортсменов из других областей Казахстана и сопредельных стран. Я думаю, к этому полиции тоже нужно готовиться - принять меры безопасности.

Программа празднования Дня города

Мероприятие

Время

Место проведения

13 августа (вторник)

Выездные концерты «Өнер алаңы» (творческие коллективы ДК «Мирас»)

18.30

Костанай-2, КСК, ЖМ «Дружба»

14 августа (среда)

«Қостанайдын болашағы - балалар. Дети – будущее Костаная»

Выставка творческих работ воспитанников Городской школы детского творчества «Мой любимый Костанай, тебе посвящается»

10.00

Площадь А. Байтурсынова

Детская развлекательная программа «Костанай – город детских талантов!»

10.00-13.00

Площадь А. Байтурсынова

«Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта «Даму бала»

13.00-18.00

Сити-центр (ЦУМ)

Библиотечный бульвар «Люби, мечтай, живи – наш город Костанай!», развлекательная детская программа

14.0–16.00

Пр. Аль-Фараби (напротив УК)

Фестиваль детского творчества «Детство – это мы!», выступление детских творческих коллективов проекта «Даму бала»

17.00-20.50

Сити-центр (сцена)

Выездные концерты «Өнер алаңы» (творческие коллективы ДК «Мирас»)

18.30

Мкр. Кунай, Центральный сквер

Ретро-фестиваль «Музыка нас связала...»

21.00-23.00

Сити-центр (сцена)

15 августа (четверг)

«Қостанай – спорт қаласы. Костанай спортивный»

Соревнования по одновременной игре в шахматы, показательная игра «Живые шахматы»

14.00

Площадь областного акимата

Спортивная развлекательная ПРОГРАММА:

  • «Асык ату»;

  • «Бадминтон»;

  • «Конкурс баскетбольных бросков»;

  • «Футбольный фристайл»

14.00

 

Сити-центр

 

Интерактивная спортивная программа «Джампинг»

16.00

Сити-центр (сцена)

Соревнования по национальной борьбе «ҚАЗАҚ КҮРЕСІ»

16.00

Сити-центр

Концертная программа учащихся музыкальной школы и школы детского творчества «Қостанай – бақытты балалардың қаласы»

17.00

Набережная на ул. Гашека

Соревнования по тяжелой атлетике "Тяжелоатлетическое многоборье"

18.00

Набережная на ул. Гашека

Концертная программа молодежных коллективов города «StreetMusic»

19.00-21.30

Сити-центр (сцена)

DJ– фестиваль

21.30-23.00

Сити-центр (сцена)

16 августа (пятница)

«Қонақжайлы Қостанай. Костанай гостеприимный»

Акция «Қош келдіңіздер Қостанайға»

в течение дня

Аэропорт, ж/д вокзал

Автобусные экскурсии по городу «Костанай в названиях и судьбах».

15.00-21.00

По маршруту автобуса № 18

Республиканский симпозиум художников «Kostanay-Аrt»:

  • пленэр;

  • выставка работ художников, посвященная Костанаю;

  • открытие выставки «Оралу» члена Союза художников РК Галыма Оспанова и презентация каталога авторских работ (г.Алматы)

 

- в течение дня

- в течение дня

- 11.00

 

- Ул. А. Байтурсынова

- Ул. А. Байтурсынова

- Жастар сарайы

Выставка художественных работ учащихся «Краски нашего города», посвященная 145-летию Костаная

11:00-13:00

Ул. А. Байтурсынова

Показательные выступления по каратэ кекушинкай, таеквон-до, спортивным бальным танцам, танцам на колясках.

14.00-16.00

Сити-центр (сцена)

Конкурс снох «Абысын-ажын»

16.00-18.00

Сити-центр (сцена)

Концертная программа самодеятельных исполнителей и коллективов Костанайского, Федоровского районов и г. Рудного «Достық сазы»

17.30-19.00

Набережная на ул. Гашека

Конкурс «Қостанай аруы»

19.00-21.30

Набережная на ул. Гашека

Концертная программа ДК «Мирас»

21.30-23.00

Набережная на ул. Гашека

Концерт победителей городского творческого конкурса «Jas star.kst»

18.30-19.30

Площадь областного акимата

Концертная программа областной филармонии Северо-Казахстанской области «Сәлем, Қостанай»

19.30-21.00

Площадь областного акимата

17 августа (суббота)

«Мерекелі Қостанай. Костанай праздничный»

Концертная программа приглашенных звезд:

- Роза Рымбаева (Алматы);

- Группа «FRANKY REY» (Алматы);

- DJ Baur

21.00-23.00

21.00

21.30

22.00

Площадь областного акимата

 

Республиканский симпозиум художников «Kostanay-Аrt» (итоговая выставка-пленэр)

в течение дня

Ул. Байтурсынова

Фестиваль мороженного «Вкус лета»

в течение дня

Сити-центр

Концерт ансамбля «Карнавал»

15.00-16.00

Площадь областного акимата

Конкурс песни о Костанае «MEREKELIQOSTANAY»

16.00-17.00

Площадь областного акимата

Концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки

19.00-19.30

Площадь областного акимата

Торжественное открытие вечерней программы:

Поздравление акима Костанайской области;

Церемония вручения знаков:

  • «Почетный гражданин Костанайской области»;

  • «Почетный гражданин города Костанай».

19.30-20.30

 

Площадь областного акимата

Концертная программа звезд эстрады:

  • Mona Songz (Манарбек Жуматай) (Алматы);

  • Группа «SHAMIS» (Алматы);

  • 2RAR / Turar (Алматы);

  • Jazzdauren (Жандаурен Аблаев)  (Алматы)

- ADAM (Фаррух Тохтамуратов) (Алматы).

20.30-23.00:

20.30

21.00

21.30

22.00

22.30

Площадь областного акимата

Праздничный фейерверк

23.00

Площадь областного акимата

18 августа (воскресенье)

Полумарафон «Kostanay Half Marathon» 

08.00

Сити-центр