"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Георгий ГОВОРОВ
Предстоящий 145-летний юбилей аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал на аппаратном совещании. Праздничные мероприятия начнутся уже сегодня, 13 августа, и продлятся до конца недели. Глава города решил отдельно остановиться на списке приглашенных артистов:
ADAM, Mona Songz, группа SHAMIS, Роза Рымбаева, 2RAR / Коллаж "НГ"
- Мы немного поменяли время и теперь торжественная часть начнется в 19:30, с учетом темного времени суток решили начать пораньше. У нас 8 групп, все казахстанские, которые мы пригласили на празднование Дня города. Почему пригласили именно отечественных исполнителей? Во-первых, они пользуются сами спросом. Те же Mona Songz и Жанайдар, точнее Jazzdauren, они постоянно выступают в Москве, других областях, за пределами нашей страны. А вот этот певец, ADAM, у него 5 млрд прослушиваний по миру. Он в "Шазаме" занял какую-то рейтинговую позицию. Поэтому, нужно, мне кажется, своих уважать! Они пользуются реальным спросом в мире. Я думаю, это будет правильно.
Жундубаев обсудил с подчиненными организацию праздничного фейерверка. Он подчеркнул, что заряды разместят в Центральном сквере.
- Постоянно организаторы жалуются, что людей очень много и они находятся на небезопасном расстоянии, - отметил аким. - Нужно обязательно обеспечить все меры. Заранее, за час, перекрыть этот периметр полностью,в ывести всех посторонних. Это работа полиции и ЧСников. Безопасность прежде всего.
Аким города также подчеркнул, что после концерта, до 01:00, будут работать городские автобусы.
- Нужно дать людям возможность плавно покинуть площадь после мероприятия, вернуться домой, - сказал Жундубаев. - А вообще, я предлагаю, ничего страшного, если в субботу, как в самый основной день, автобусы будут работать до 03:00. С интервалом в 30 минут. Прошу это учесть.
На следующий день после большого концерта в Костанае во второй раз пройдет международный легкоатлетический полумарафон.
- Я думаю, это тоже хорошее спортивное мероприятие, - сказал Жундубаев. - В том году были гости из дальнего зарубежья. В этом году их будет еще больше. По заявкам видно, что больше будет спортсменов из других областей Казахстана и сопредельных стран. Я думаю, к этому полиции тоже нужно готовиться - принять меры безопасности.
Программа празднования Дня города
|
Мероприятие
|
Время
|
Место проведения
|
13 августа (вторник)
|
Выездные концерты «Өнер алаңы» (творческие коллективы ДК «Мирас»)
|
18.30
|
Костанай-2, КСК, ЖМ «Дружба»
|
14 августа (среда)
«Қостанайдын болашағы - балалар. Дети – будущее Костаная»
|
Выставка творческих работ воспитанников Городской школы детского творчества «Мой любимый Костанай, тебе посвящается»
|
10.00
|
Площадь А. Байтурсынова
|
Детская развлекательная программа «Костанай – город детских талантов!»
|
10.00-13.00
|
Площадь А. Байтурсынова
|
«Калейдоскоп детского творчества», выставка работ участников проекта «Даму бала»
|
13.00-18.00
|
Сити-центр (ЦУМ)
|
Библиотечный бульвар «Люби, мечтай, живи – наш город Костанай!», развлекательная детская программа
|
14.0–16.00
|
Пр. Аль-Фараби (напротив УК)
|
Фестиваль детского творчества «Детство – это мы!», выступление детских творческих коллективов проекта «Даму бала»
|
17.00-20.50
|
Сити-центр (сцена)
|
Выездные концерты «Өнер алаңы» (творческие коллективы ДК «Мирас»)
|
18.30
|
Мкр. Кунай, Центральный сквер
|
Ретро-фестиваль «Музыка нас связала...»
|
21.00-23.00
|
Сити-центр (сцена)
|
15 августа (четверг)
«Қостанай – спорт қаласы. Костанай спортивный»
|
Соревнования по одновременной игре в шахматы, показательная игра «Живые шахматы»
|
14.00
|
Площадь областного акимата
|
Спортивная развлекательная ПРОГРАММА:
|
14.00
|
Сити-центр
|
Интерактивная спортивная программа «Джампинг»
|
16.00
|
Сити-центр (сцена)
|
Соревнования по национальной борьбе «ҚАЗАҚ КҮРЕСІ»
|
16.00
|
Сити-центр
|
Концертная программа учащихся музыкальной школы и школы детского творчества «Қостанай – бақытты балалардың қаласы»
|
17.00
|
Набережная на ул. Гашека
|
Соревнования по тяжелой атлетике "Тяжелоатлетическое многоборье"
|
18.00
|
Набережная на ул. Гашека
|
Концертная программа молодежных коллективов города «StreetMusic»
|
19.00-21.30
|
Сити-центр (сцена)
|
DJ– фестиваль
|
21.30-23.00
|
Сити-центр (сцена)
|
16 августа (пятница)
«Қонақжайлы Қостанай. Костанай гостеприимный»
|
Акция «Қош келдіңіздер Қостанайға»
|
в течение дня
|
Аэропорт, ж/д вокзал
|
Автобусные экскурсии по городу «Костанай в названиях и судьбах».
|
15.00-21.00
|
По маршруту автобуса № 18
|
Республиканский симпозиум художников «Kostanay-Аrt»:
|
- в течение дня
- в течение дня
- 11.00
|
- Ул. А. Байтурсынова
- Ул. А. Байтурсынова
- Жастар сарайы
|
Выставка художественных работ учащихся «Краски нашего города», посвященная 145-летию Костаная
|
11:00-13:00
|
Ул. А. Байтурсынова
|
Показательные выступления по каратэ кекушинкай, таеквон-до, спортивным бальным танцам, танцам на колясках.
|
14.00-16.00
|
Сити-центр (сцена)
|
Конкурс снох «Абысын-ажын»
|
16.00-18.00
|
Сити-центр (сцена)
|
Концертная программа самодеятельных исполнителей и коллективов Костанайского, Федоровского районов и г. Рудного «Достық сазы»
|
17.30-19.00
|
Набережная на ул. Гашека
|
Конкурс «Қостанай аруы»
|
19.00-21.30
|
Набережная на ул. Гашека
|
Концертная программа ДК «Мирас»
|
21.30-23.00
|
Набережная на ул. Гашека
|
Концерт победителей городского творческого конкурса «Jas star.kst»
|
18.30-19.30
|
Площадь областного акимата
|
Концертная программа областной филармонии Северо-Казахстанской области «Сәлем, Қостанай»
|
19.30-21.00
|
Площадь областного акимата
|
17 августа (суббота)
«Мерекелі Қостанай. Костанай праздничный»
|
Концертная программа приглашенных звезд:
- Роза Рымбаева (Алматы);
- Группа «FRANKY REY» (Алматы);
- DJ Baur
|
21.00-23.00
21.00
21.30
22.00
|
Площадь областного акимата
|
Республиканский симпозиум художников «Kostanay-Аrt» (итоговая выставка-пленэр)
|
в течение дня
|
Ул. Байтурсынова
|
Фестиваль мороженного «Вкус лета»
|
в течение дня
|
Сити-центр
|
Концерт ансамбля «Карнавал»
|
15.00-16.00
|
Площадь областного акимата
|
Конкурс песни о Костанае «MEREKELIQOSTANAY»
|
16.00-17.00
|
Площадь областного акимата
|
Концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки
|
19.00-19.30
|
Площадь областного акимата
|
Торжественное открытие вечерней программы:
Поздравление акима Костанайской области;
Церемония вручения знаков:
|
19.30-20.30
|
Площадь областного акимата
|
Концертная программа звезд эстрады:
- ADAM (Фаррух Тохтамуратов) (Алматы).
|
20.30-23.00:
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
|
Площадь областного акимата
|
Праздничный фейерверк
|
23.00
|
Площадь областного акимата
|
18 августа (воскресенье)
|
Полумарафон «Kostanay Half Marathon»
|
08.00
|
Сити-центр
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