Предстоящий 145-летний юбилей аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал на аппаратном совещании. Праздничные мероприятия начнутся уже сегодня, 13 августа, и продлятся до конца недели. Глава города решил отдельно остановиться на списке приглашенных артистов:

ADAM, Mona Songz, группа SHAMIS, Роза Рымбаева, 2RAR / Коллаж "НГ"

- Мы немного поменяли время и теперь торжественная часть начнется в 19:30, с учетом темного времени суток решили начать пораньше. У нас 8 групп, все казахстанские, которые мы пригласили на празднование Дня города. Почему пригласили именно отечественных исполнителей? Во-первых, они пользуются сами спросом. Те же Mona Songz и Жанайдар, точнее Jazzdauren, они постоянно выступают в Москве, других областях, за пределами нашей страны. А вот этот певец, ADAM, у него 5 млрд прослушиваний по миру. Он в "Шазаме" занял какую-то рейтинговую позицию. Поэтому, нужно, мне кажется, своих уважать! Они пользуются реальным спросом в мире. Я думаю, это будет правильно.

Жундубаев обсудил с подчиненными организацию праздничного фейерверка. Он подчеркнул, что заряды разместят в Центральном сквере.

- Постоянно организаторы жалуются, что людей очень много и они находятся на небезопасном расстоянии, - отметил аким. - Нужно обязательно обеспечить все меры. Заранее, за час, перекрыть этот периметр полностью,в ывести всех посторонних. Это работа полиции и ЧСников. Безопасность прежде всего.

Аким города также подчеркнул, что после концерта, до 01:00, будут работать городские автобусы.

- Нужно дать людям возможность плавно покинуть площадь после мероприятия, вернуться домой, - сказал Жундубаев. - А вообще, я предлагаю, ничего страшного, если в субботу, как в самый основной день, автобусы будут работать до 03:00. С интервалом в 30 минут. Прошу это учесть.

На следующий день после большого концерта в Костанае во второй раз пройдет международный легкоатлетический полумарафон.

- Я думаю, это тоже хорошее спортивное мероприятие, - сказал Жундубаев. - В том году были гости из дальнего зарубежья. В этом году их будет еще больше. По заявкам видно, что больше будет спортсменов из других областей Казахстана и сопредельных стран. Я думаю, к этому полиции тоже нужно готовиться - принять меры безопасности.

Программа празднования Дня города