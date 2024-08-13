Директор Zertteu Research Institute Шолпан Аитенова посчитала затраты на казахстанский спорт и общие достижения, передает КазТАГ.

«Если рассматривать период с 1998 года, то финансирование спорта в реальном выражении выросло в 10 раз. Однако это не привело к значительному улучшению результатов страны в олимпийских видах спорта», - пишет Шолпан Аитенова, приводя таблицу.

В 1996 году, когда весь госбюджет составлял всего Т280 млрд, Казахстан завоевал 11 медалей, из которых три были золотыми. Самыми успешными были Олимпиады в Лондоне (2012) и Рио (2016), где наши спортсмены выиграли 15 и 17 медалей соответственно.

«Но, впоследствии часть медалей у нас забрали из-за допинговых скандалов, а часть была завоевана натурализованными спортсменами (2012 – 2, 2016 – 3, 2020 – 2), которые были воспитаны и подготовлены другими странами. Получается, что рост достижений на Олимпийских играх был, но он был незначительный и достигался в частности за счёт спортсменов, которых страна не воспитывала», - обращает внимание Аитенова.

По ее мнению, за последние 26 лет в государственной политике спорта не было четкой стратегии развития массового и олимпийского спорта. Но это не означает, что спорт плохо финансировался.

«Казахстанцы финансируют массовый и детский спорт из собственных средств, местные бюджеты поддерживают профессиональные футбольные клубы, а из бюджета Самрук-Казыны финансируются профессиональные футбольные клубы (Астана), хоккейные клубы (Барыс), велоклуб «Астана», минифутбольный клуб «Кайрат». Есть также частные инвесторы, такие как Утемуратов (большой теннис) и Боранбаев (ФК «Кайрат»). У нас есть значительное финансирование спорта, но лишь отдельные успешные кейсы на международной арене в мини-футболе и теннисе», - приводится примеры.

Аналитик считает, что нужно развивать спортивную инфраструктуру для массового спорта. В стране только два стадиона соответствуют стандартам УЕФА, только два зала для художественной гимнастики, отвечающие международным.

«Детский и массовый спорт финансируют родители из своего кармана, а на улучшение инфраструктуры их средств не хватит. Поэтому мы не видим впечатляющих результатов в олимпийских видах спорта, ведь финансирование не связано с долгосрочными стратегиями и не ориентировано на результат. С 2020 по 2024 годы Фонд поддержки спорта (оператор средств Самрук-Казыны на спорт) направил 10 миллиардов тенге на поддержку олимпийских видов спорта», - пишет Аитенова.

Нужно сделать прозрачными все потоки финансирования спорта и провести аудит всех расходов: сколько тратим на натурализацию, избыточные расходы на содержание команд и так далее; провести аудит инфраструктуры спорта и ее потребностей в регионах; проанализировать необходимость финансирования профессионального футбола из местных бюджетов, считает аналитик.