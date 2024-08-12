В Костанае на стадионе «Центральный» состоялся перенесенный матч XIV тура между местным «Тоболом» и «Кызылжаром».

Александр Зуев против сербского защитника «Кызылжара» Душана Йованчича / Фото instagram.com/fcqyzyljar

На момент встречи костанайцы после 12-ти проведенных игр набрали 19 очков и находились на пятом месте, а петропавловцы с 16 очками после 14 игр занимали девятую строчку в турнирной таблице. Матч первого круга между этими командами победителя не выявил (0:0).

В стартовом составе «Тобола» на этот матч вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Еркин Тапалов, полузащитники Александр Зуев, Цотне Мосиашвили и Альберт Габараев, и нападающие Ислам Чесноков, Ахмед Эль-Мессауди и Руй Кошта.

Начало встречи сопровождал дождь, отчего темп игры с первых минут был невысоким. Хозяева поля владели небольшой инициативой и на 9-й минуте заработали первый штрафной удар в семи метрах от правого угла штрафной площади. Но после навесной подачи Мосиашвили защитники выбили мяч из пределов штрафной площади. Через пять минут Кошта пробил по воротам с правого фланга с острого угла из-за пределов штрафной площади, но защитники выбили мяч на угловой. Розыгрыш и этого стандарта обострения не принес. Еще через пять минут Эль-Мессауди, сместившись с мячом с правого края в центр, пробил с дуги штрафной площади низом в правый угол ворот, но мяч не попал в створ.

На 26-й минуте Миладинович в центральном круге прервал передачу соперников, головой в падении выбив мяч, который прилетел на левый фланг к Зуеву, начавшему красивую комбинацию, отдав передачу назад Асранкулову. Капитан «Тобола», набрав ход, отдал пас Тапалову, который сделал передачу открывшемуся на левом краю штрафной площади Эль-Месауди. Экс-игрок сборной Марокко в касание откатил мяч забежавшему в штрафную площадь Асранкулову, который пробил с ходу по воротам. Голкипер «Кызылжара» Александр Довгаль в падении отбил мяч, а первым к нему успел Чесноков, пробивший с лету из района 11-метровой отметки в левый угол ворот - 1:0.

Через три минуты гости заработали первый угловой удар. Хорошо знакомый костанайским болельщикам по выступлению за «Тобол» португальский нападающий петропавловцев Рубен Бриджидо навесил со стандарта от правого угловой флажка на ближнюю штангу, откуда украинский нападающий «Кызылжара» Олексий Щебетун в касание опасно перевел мяч перед воротами к дальней штанге, но никто к нему не успел.

После получаса игры Чесноков с Тапаловым хорошо разыграл мяч на правом фланге, продвинувшись вперед и оставив не у дел сразу трех игроков петропавловского клуба. Однако навесная подача нападающего «Тобола» на дальнюю штангу получилась слишком сильной. На 33-й минуте Бриджидо, войдя справа в штрафную площадь хозяев, пробил в ближний угол ворот, но Покатилов легко поймал мяч.

В последнюю пятиминутку тайма гости заметно активизировались. На 42-й минуте грузинский полузащитник гостей Лука Имнадзе нанес удар по центру метров с 25-ти, и после рикошета от ноги Миладиновича мяч опустился на перекладину в районе правой крестовины. А через две минуты после атаки гостей по правому флангу Ндиайе поборолся за мяч с Щебетуном и неожиданно отдал его голкиперу. Но мяч прокатился вдоль ворот мимо вышедшего навстречу Покатилова, а у дальней штанги, опередив Габараева, Имнадзе в падении пробил в правый нижний угол ворот - 1:1.

На последней минуте тайма хозяева сделали отчаянную попытку вновь выйти вперед. Зуев выполнил прострел с левого края, Чесноков от дальней штанги в падении головой перевел мяч в центр штрафной площади, где находился Асранкулов, но того в последний момент опередили защитники.

На второй тайм вместо Тапалова на поле вышел Эдедем Эссьен. А через пять минут после возобновления игры хозяева заработали штрафной удар на левом краю. Мосиашвили разыграл стандарт с Зуевым, который сделал пас в центр штрафной площади Чеснокову, но тому в ноги бросился Улар Жаксыбаев, а выбитый мяч подхватил у правого угла штрафной площади Эссьен, но пробил при этом выше ворот.

Больше всех в этом матче доставалось от гостей Ахмеду Эль-Мессауди / Фото instagram.com/fcqyzyljar

На 57-й минуте тренерский штаб «Тобола» освежил линию атаки, выпустив вместо Кошты Давида Энена, который через минуту пасом из центра отдал мяч в штрафную площадь Габареву, но защитники выбили его на угловой. В следующую минуту после атаки «Тобола» по правому краю Габараев отдал передачу к штрафной площади на ход Энену. Нападающего сборной Того опередили защитники, но мяч подобрал Чесноков и от угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот. Однако и в этот раз мяч пролетел над перекладиной.

На 72-й минуте состоялся дебют Педро Эуженио, сменившего на поле Эль-Мессауди. Спустя шесть минут хозяева провели атаку по центру, в ходе которой Зуев сделал передачу на ход Чеснокову на правый край, а тот выполнил подачу к воротам на Энена, но последнего опередил хорватский защитник гостей Зоран Нижич, и эпизод завершился угловым ударом. А на 80-й минуте Радослав Цонев и Жаслан Жумашев вышли вместо Мосиашвили и Зуева.

И через две минуты мяч влетел... в сетку ворот «Тобола». Гости перехватили мяч на половине поля костанайского клуба, украинский защитник Юрий Бушман сделал передачу на левый край Имнадзе, тот в борьбе с Эссьеном отдал пас вышедшему на замену Рафаилю Оспанову, который с границ штрафной площади пробил низом. А мяч рикошетом от ноги Миладиновича полетел в правый угол ворот, и бросок Покатилова не спас «Тобол» от второго гола - 1:2. В оставшееся до конца матча время хозяева не смогли исправить создавшуюся ситуацию, а «Кызылжар», одержав таким образом волевую победу, догнал по набранным очкам костанайцев, и оба клуба расположились в середине турнирной таблицы.

Следующий матч «Тобол» проведет в воскресенье, 18 августа, в Талдыкоргане против местного «Жетысу».