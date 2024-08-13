10 августа Лисаковск отметил свой 53-й день рождения. Праздновали его несколько дней, а в субботу прошли главные и самые яркие мероприятия, включая традиционный карнавал, выступление группы «Мираж» и фейерверк.

«Сначала карнавал, потом пиво!»

Карнавальное шествие началось в 19.00 и в этом году кардинально изменило маршрут. Обычно пестрые колонны двигались из центра города в сторону стадиона, расположенного на окраине, где проходил праздничный концерт, а позже гремел салют. В этот раз лисаковская кавалькада начала движение со стороны стадиона и дружно шагала к центру на площадь перед городским акиматом. Здесь давно установили сцену, на которой сначала выступали местные артисты, а потом и зарубежные.

О том, что в Лисаковске вот-вот развернется главное традиционное действо, можно было понять по большому количеству полицейских патрулей, перекрытым улицам и стекающимся к центру зрителям.

- Конечно, это интересно! Это же как в Рио-де-Жанейро, только мини-карнавал! – убеждала какая-то девушка своего парня.

- Мы специально с детьми пришли, чтобы это красочное шоу показать, а вы не пойдете что ли? –спрашивала кого-то по телефону женщина средних лет.

- Мужики, честное слово, не могу! Сначала карнавал, потом баня и пиво! – полушутя-полусерьезно кричал своим друзьям веселый загорелый мужчина.

В 18.55 объявили готовность №1. Полицейские перестали пропускать общественный и легковой транспорт по «карнавальным» улицам, людей вдоль дорог и на газонах становилось все больше.

«Карнавал начал движение!» - разлетелось ровно в 19.01 в журналистском чате, созданном специально ко Дню Лисаковска. И – защелкали фотоаппараты, задвигались камеры, полетели квадрокоптеры.

Первыми шли три лисаковские красавицы – победительницы конкурсов красоты разных лет Анастасия Урсулова (2018 год), Ангелина Паташева (2019 год) и Анита Кан (2023 год). Девушки дарили всем ослепительные улыбки и поздравляли с праздником.

Не то шейх, не то падишах

Сразу за ними двигались сотрудники акимата Лисаковска. Самого главы города Абая Ибраева среди разодетых воинов в стиле «Золотой орды» замечено не было, зато начальники и специалисты из разных отделов весело орудовали копьями и щитами.

- Только акимат мог быть Золотой ордой, прямо местное иго! – шутили в толпе, видимо, самые законопослушные налогоплательщики.

Костюмы у сотрудников акимата были добротные, щиты блестели на закатном солнце, так что смотреть на них было интересно.

Следом появились разноцветные китайские зонтики, которыми крутили депутаты местного маслихата и члены партии «Аманат». Они шли в сопровождении большого китайского дракона.

Среди китайской делегации зрители постепенно стали узнавать и заместителя председателя мажилиса Парламента РК Альберта РАУ. Он был в золотистом тюрбане, ярко-синей рубашке и расшитой золотом накидке. Как обычно, запросто общался со всеми жителями, поздравлял с днем Лисаковска, в котором он 10 лет пробыл акимом (с 1994 по 2004 годы) и считается создателем карнавала.

Рау регулярно посещает родной город в день рождения и участвует в карнавальном шествии, примеряя на себя разные образы. В прошлом году он был султаном Сулейманом в составе колонны членов партии «Аманат», которые перевоплотились в других героев сериала «Великолепный век». До этого появлялся в образах гусара, рокера и Элвиса Пресли.

Будет ли Альберт Рау на карнавале в этом году, до последнего держалось в секрете. Но жители города быстро его узнали, поздравляли, бежали фотографироваться, он в ответ дарил улыбки и воздушные поцелуи. «Не то шейх, не то падишах», - переговаривались зрители по поводу его костюма.

- Мы примерили на себя китайские образы, назвали свою колонну «Поднебесная», - рассказала «НГ» депутат Лисаковского маслихата Бибигуль ИСЕМБУЛАТОВА. – Конечно готовились, подбирали костюму, зонтики. Мы каждый год участвуем в карнавале. О том, что будет Альберт Павлович, мы знали, он нас предупредил, но костюм готовил себе сам и приехал с ним.

Сладости, верблюды и ковер-самолет

Яркими образами снова порадовали сотрудники ТОО «Арай-Холдинг». На этот раз они развернули бойкую торговлю прямо в кузове грузовика. Причем затащили в него ящики с настоящими овощами и фруктами.

Торговец в восточном халате и тюбетейке запросто жонглировал двумя кочанами капусты и зазывал желающих: «Подходи, налетай! Овощи, спелые фрукты!» Рядом широко улыбались другие продавцы.

- Идея развернуть восточный базар на грузовике пришла спонтанно, - рассказала сотрудник ТОО «Арай-Холдинг» Ирина КАХОВСКАЯ. – Конечно, пришлось потрудиться, закупить ящики с овощами, фруктами, разместить все это, подобрать костюмы. Костюмы заказали примерно за месяц до карнавала. Меняем костюмы каждый год, нам все нравится и людям нравится, а это самое главное!

Еще более глобальную торговлю продемонстрировали сотрудники аппарата акима поселка Октябрьский (13 км от Лисаковска).

Помимо восточных сластей, у них были наложницы в темно-малиновых никабах и черных платьях, а позади ехал большой макет верблюда на колесах, который тащил деревянный сундук. Впереди шел шейх в белой одежде и полосатой арафатке.

- Арабским шейхом был я, - поделился с «НГ» главный специалист аппарата акимата п. Октябрьский Дмитрий ЩЕРБАКОВ. – Я первый раз участвовал в карнавале. Очень понравилось! Мы следовали восточной тематике и развернули самаркандский базар. Очень приятно, что привлекли внимание зрителей.

Привлекали внимание и герои из «Тысяча и одной ночи», в которых перевоплотились сотрудники Лисаковского технического колледжа. Они соорудили шатер, в котором вальяжно разлеглись четыре султана, а вокруг танцевали красавицы-наложницы.

- Идею подала библиотекарь Лидия Хопта, за что мы ей очень благодарны, - сообщила «НГ» представитель Лисаковского колледжа Ирина ФАТХУДИНОВА. – Мы ее обсудили, подготовили костюмы и воплотили. У нас были и ковер-самолет, и разные восточные атрибуты. Кстати, наши собственные дети тоже участвовали в перевоплощении. Студентов мы не привлекали. Каждый год участвуем в карнавале, будем и дальше радовать новыми образами.

Пошли против системы

Работников коммунального ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» тоже давно помнят по неповторимым образам. В разные годы это были и Верка Сердючка, и Микки Маус, и Русалочки. В этом году коммунальщикии выдержали общий восточный стиль и стали странствующими купцами.

- Мы развернули шатер на колесах, в котором разъезжали с сундуками, баулами и продавали разные товары, - рассказала «НГ» представитель «Лисаковскгоркоммунэнерго» Наталья КУАНТАЕВА. – Назвали свою колонну соответственно - «Лавка странствий», так как мы были странствующими торгашами. Костюмы у нас были, так как еще до ковида мы уже выступали в восточном стиле. Немного преобразили старые шаровары, рубахи и получились новые яркие образы.

А вот кто совсем не соответствовал восточной тематике Лисаковского карнавала-2024 и смело пошел против системы – это местный магазин Friday. Его сотрудники замыкали красочное шествие и перевоплотились в рокеров, а конкретно в рок-группу «Король и Шут».

- Сотрудники нашего магазина поклонники этой группы, - объяснил «НГ» представитель магазина Сергей КОРШУНОВ. – В этом году мы решили впервые поучаствовать в карнавале и начали к нему активно готовиться, еще не зная о тематике. Успели позвать даже местных музыкантов, которые довольно профессионально играют на гитаре и поют. Закупили майки, какие-то рокерские штучки. Когда нам сказали, что тема – восточная, мы просто спросили в акимате: можем ли мы продолжить свою рокерскую тему. Нам сказали: "Запросто". Вот так мы, как настоящие рокеры, пошли против системы… Участвовать были здорово, адреналин от карнавала до сих пор зашкаливает!

Перевоплотившиеся в образы «Короля и Шута» действительно смотрелись смело, ярко и звучали громко и эпатажно. Футболки с черепами, характерные жесты руками, трясение головами и … «разбежавшись, прыгун со скалы!» гремело из грузовика, поклонники вокруг ликовали. Позади грузовика ехал еще один рокер во всем джинсовом на черном мотоцикле, к которому на длинных веревках были привязаны две огромные надувные кружки пива для большего антуража…

Организаторы карнавального шествии в этом году не только изменили маршрут, но и существенно его сократили, поэтому участники лишь прошли по четырем улицам и остановились возле сцены рядом с акиматом.

Над сценой установили два экрана, на которых транслировали карнавальное шествие, так что была возможность рассмотреть героев и их костюмы во всех подробностях.

Когда участники поравнялись со сценой, ведущие торжественно оглашали название колонн и тех, кто их представлял. Эмоций и восторгов хватило всем.

После карнавала на лисаковской сцене выступила группа «Мираж», а завершилось празднование фейерверком.

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