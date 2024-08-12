Авария произошла в субботу, 10 августа, на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Чапаева. Фото с места происшествия, где столкнулись автомобиль Chevrolet и скутер, в редакцию "НГ" прислал читатель.

Фото очевидца

- В результате ДТП 17-летний водитель и 12-летний пассажир скутера доставлены в больницу с различными травмами, - сообщили сегодня, 12 августа, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - По данному факту собран первоначальный материл, назначены экспертизы для принятия процессуального решения.

В ведомстве напоминают о соблюдении правил дорожного движения, а также требований безопасности при управлении мотоциклами, скутерами и мопедами.