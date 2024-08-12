Расследование дела о хищении 18 млн тенге на детские путевки завершила прокуратура Рудного
Ксения РЕБИК
12 августа 2024, 15:16 | Государство
За 2022 и 2023 годы сотрудник КГКП «Детский воспитательно-оздоровительный комплекс» присвоила более 18 млн тенге, полученные от горожан за покупку путевок в детские оздоровительные центры. Факт присвоения денежных средств в особо крупном размере выявили рудненские прокуроры в ходе проверки деятельности КГКП.
Иллюстративное фото из архива "НГ"
- По данному факту специальными прокурорами проведено досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК, то есть присвоение или растрата вверенного чужого имущества, - сообщила пресс-служба прокуратуры Костанайской области.
Досудебное расследование уже окончено, уголовное дело направлено в суд.
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