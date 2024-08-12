За 2022 и 2023 годы сотрудник КГКП «Детский воспитательно-оздоровительный комплекс» присвоила более 18 млн тенге, полученные от горожан за покупку путевок в детские оздоровительные центры. Факт присвоения денежных средств в особо крупном размере выявили рудненские прокуроры в ходе проверки деятельности КГКП.

Иллюстративное фото из архива "НГ"

- По данному факту специальными прокурорами проведено досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК, то есть присвоение или растрата вверенного чужого имущества, - сообщила пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

Досудебное расследование уже окончено, уголовное дело направлено в суд.