В Париже (Франция) официально завершились XXXIII летние Олимпийские игры. В четырех заключительных днях Олимпиады казахстанские спортсмены выступили в девяти видах спорта, однако, к сожалению, пополнить медальную копилку не смогли.

Единственное «золото» принес Казахстану дзюдоист Елдос Сметов / Фото olympic.kz

В спортивном скалолазании в дисциплине «скорость» установивший в предварительном раунде в первой попытке олимпийский рекорд (4,89 сек.) Амир Маймуратов в четвертьфинале допустил ошибку и проиграл дуэль Резе Алипуру из Ирана, заняв в итоге пятое место.

Из четырех казахстанских борцов вольного стиля лишь Алишеру Ергали, выступавшему в весовой категории до 97 кг, удалось побороться в утешительном раунде. Выиграв на старте в 1/8 финала у двукратного чемпиона Африки Мостафы Элдерса из Египта со счетом 6:2, он не смог выйти в полуфинал, проиграв чемпиону мира Ахмеду Тажудинову из Бахрейна - 2:14. Но после того, как Тажудинов в полуфинале одержал победу над Кайлом Снайдером из США, Ергали получил шанс побороться за бронзовую медаль. Однако в утешительной схватке он уступил двукратному победителю молодежного чемпионата мира Амиру Али Азарпиру из Ирана - 1:6.

Не смог пройти в четвертьфинал занимавший четвертое место в рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в своем весе бронзовый призер чемпионата Азии 2024 г. Мейрамбек Картбай (до 57 кг), проигравший обладателю «бронзы» чемпионата мира 2023 г. среди борцов до 23 лет и «серебра» чемпионата Азии в этой же возрастной группе Бекзату Алмазу Уулу из Кыргызстана - 1:4.

На стадии 1/8 финала прекратил борьбу за медали и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Азии Азамат Даулетбеков (до 86 кг), занимающий первое место в рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW). В стартовой схватке он сенсационно уступил всего один балл чемпиону мира 2023 г. среди борцов до 23 лет и не представленному пока в мировом рейтинге Аарону Бруксу из США.

Выбыл из борьбы за медали после стартовой схватки и чемпион Азии (2020 г.) и серебряный призер континентального первенства (2023 г.) Юсуп Батырмурзаев (до 125 кг), не сумевший пройти четырехкратного призера чемпионатов Европы и обладателя «серебра» Кубка мира 2020 г. Роберта Барана из Польши - 1:4.

В гребле на байдарках и каноэ в соревнованиях на каноэ-одиночке на дистанции 200 м среди женщин Мария Бровкова в своем квалификационном заезде стала пятой и не смогла напрямую пробиться в полуфинал. Продолжив выступление в 1/4 финала, она заняла в своем заезде четвертое место, а из всех заездов в следующий раунд соревнований проходили по две лучших спортсменки.

А вот на каноэ-двойке на дистанции 500 м казахстанский дуэт Мария Бровкова и Руфина Искакова пробились в финал «В», где финишировали третьими и заняли итоговое 11-е место. Такого же успеха добились Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов, занявшие третье место в финале «В» на каноэ-двойке на дистанции 500 м и завершившие Олимпиаду на 11-м месте.

В художественной гимнастике в квалификационном раунде в индивидуальном многоборье Эльжана Таниева набрала в сумме 126,600 балла и заняла 13-е место, но, к сожалению, в решающий раунд проходили первые десять спортсменок.

В современном пятиборье по итогам рейтинговых раундов (фехтование) в полуфинал у мужчин прошел Георгий Борода-Дудочкин, а у женщин - Елена Потапенко. В полуфиналах Борода-Дудочкин набрал 1452 очка, а Потапенко - 1301 очко. Эти результаты принесли нашим пятиборцам 16-е места, в финалы же проходили первые девять участников из каждого полуфинала.

Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2022 года по таеквондо 18-летний Батырхан Толеугали, представлявший Казахстана в этом виде в весовой категории до 80 кг, успешно преодолел квалификационный раунд, где его соперником был Исмаэль Кулибали из Мали. Выиграв первый раунд со счетом 5:4, он уступил во втором - 1:1 (победа по превосходству) и победил в третьем - 2:1. А в 1/8 финала Толеугали уступил двукратному чемпиону мира Симоне Алессио из Италии, проиграв в двух раундах - 0:6 и 1:3.

Амир Закиров из Северо-Казахстанской области представлял Казахстан в дебютном олимпийском виде - брейкинге / Фото olympic.kz

В дебютном для Олимпиад виде спорта брейкинге казахстанец Амир Закиров завершил выступления в группе «D» на втором месте. В первом баттле казахстанец уступил брейкеру из Нидерландов Менно - 0:2, во второй встрече выиграл у Билли из Марокко - 2:0, а в решающем баттле одолел представителя Тайваня под именем Quake с таким же счетом. Выйдя в четвертьфинал, Закиров в трехраундовом баттле уступил чемпиону мира 2023 года би-бою из США Виктору.

Не смог пробиться в 1/4 финала в дисциплине велоспорта на треке кейрине Андрей Чугай, показав в предварительном раунде в своем заезде пятый результат, а в утешительном раунде став третьим. В обоих случаях в четвертьфинал проходили только первые два гонщика.

Жанна Мамажанова почти на 7 минут быстрее пробежала марафон, чем на Олимпиаде-2020 / Фото olympic.kz

И наконец в легкой атлетике Дэйзи Джепкемей выступила в беге на 10000 м, а Жанна Мамажанова приняла участие в марафоне. Джепкемей хорошо начала забег и некоторое время даже лидировала. Однако выдержать увеличивающийся темп соперниц ей не удалось, и она финишировала 17-й с результатом 31 мин. 26,55 сек. Победу же здесь одержала Беатрис Чебет из Кении - 30.43,25, второе место заняла Надя Баттоклетти из Италии - 30.43,35, а Сифан Хасан из Нидерландов замкнула тройку призеров - 30.44,12.

Мамажанова преодолела дистанцию 42 км 195 м за 2: часа 30 мин. 51 сек. и заняла 33-е место. А выиграла марафон с олимпийским рекордом Сифан Хасан (Нидерланды) - 2:22.55.

Таким образом, казахстанские спортсмены, завоевав в Париже одно «золото», три «серебра» и три «бронзы», заняли в медальном зачете 43-е место.

Выиграла же медальный зачет Олимпиады-2024 сборная США, на счету которой 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачете заняли спортсмены из Китая - 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые), а третье место у Японии - 45 медалей (20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

В десятку лучших в медальном зачете также вошли:

4. Австралия - 53 (18, 19, 16),

5. Франция - 64 (16, 26, 22),

6. Нидерланды - 34 (15, 7, 12),

7. Великобритания - 65 (14, 22, 29),

8. Южная Корея - 32 (13, 9, 10),

8. Италия - 40 (12, 13, 15),

10. Германия - 33 (12, 13, 8).

Следующие летние Игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).