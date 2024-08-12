В Высшей аудиторской палате опубликовали итоги государственного аудита деятельности Назарбаев Интеллектуальных школ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Госаудиторы проверили эффективность использования бюджетных средств в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" за 2019-2023 годы.

"В целом за отчетный период на функционирование НИШ из бюджета было выделено 250 миллиардов тенге, в том числе свыше 22 миллиардов – на трансляцию опыта. Вместе с тем на сегодня нет четкого определения роли НИШ в системе государственного планирования. В частности, в программах, нацпроектах и концепциях не обозначены конкретные задачи, функции и показатели, которые должны быть достигнуты в результате распространения опыта", - сообщили в палате.

По данным аудиторов, из более 3 тысяч учебников, одобренных профильным министерством для образовательного процесса, на долю НИШ приходится всего 67, или 2 процента. Хотя внедрение в общеобразовательные школы учебников, разработанных НИШ, является важной частью распространения опыта.

В ходе заседания председатель палаты Алихан Смаилов акцентировал внимание, что достигнутые в этом направлении результаты не соответствуют объему выделяемого финансирования.

"Весь бюджет, например, области Ұлытау меньше, чем за 5 лет было выделено НИШ. В том числе более 22 миллиардов на трансляцию опыта. Статистику как ни смотри, но каких-то существенных сдвигов нет, к сожалению. Более того, это даже не таргетируется в рамках системы госпланирования", – сказал он.

Как следует из аудиторского заключения, механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчетности и целевого характера использования средств. Установлено, что НИШ осуществлялось планирование мероприятий, которые фактически не проводились. За 2019-2023 годы объем невыполненных мероприятий составил порядка 8 миллиардов тенге.

"При этом возможность переноса неиспользованных средств на последующие финансовые годы приводила к образованию значительных объемов остатков бюджетных средств, которые не всегда учитывались при новом планировании бюджета. За 3 года НИШ не освоены средства в размере 16,4 миллиарда тенге, а на банковских счетах ежегодно аккумулировались остатки в размере от 27 до 55 миллиардов тенге.

По проведенным закупкам НИШ отмечены нарушения на 10,5 миллиарда тенге. Например, имели место случаи неправомерного применения способа закупок из одного источника на сумму более 1 миллиарда тенге, необоснованного допуска или отклонения заявок и других. Кроме того, на основании данных Комитета госдоходов и коммерческих предложений сторонних организаций установлены факты приобретения товаров по завышенной стоимости", - сообщили в палате.

На развитие информационно-образовательной среды в НИШ было направлено порядка 2 миллиардов тенге. Однако на момент аудита не автоматизированы ключевые бизнес-процессы: конкурсный отбор, аттестация и другое, пояснили аудиторы.

"В целом государственным аудитом установлены финансовые нарушения на 274,4 миллиона тенге. Неэффективное планирование средств составило 8,3 миллиарда тенге, неэффективное использование – порядка 6 миллиардов тенге. Кроме того, выявлено 134 процедурных нарушения и 30 системных недостатков.

По итогам проверочных мероприятий 1 материал направлен в правоохранительные органы, еще по 10 фактам с признаками административных правонарушений – в уполномоченные органы для возбуждения административного производства", - пояснили в палате.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов подчеркнул, что НИШ необходимо обосновывать все запрашиваемые средства из бюджета с приложением конкретных расчетов. Требования к АОО должны предъявляться такие же, как и к администраторам бюджетных программ. При этом недостатки, которые выявил аудит, должны быть проработаны и устранены. Этот вопрос будет находиться на контроле палаты.