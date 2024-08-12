ФК "Тобол" проиграл дома "Кызылжару"
12 августа 2024, 09:31 | Спорт
Вчера, 11 августа, состоялся перенесенный матч в рамках 14-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Тоболом" и "Кызылжаром", передают Vesti.kz.
©ФК "Тобол"
Игра состоялась в Костанае. Первыми счет открыли хозяева, которые вышли вперед усилиями Ислама Чеснокова. Однако, гости смогли отыграться усилиями Луки Имнадзе. В концовке встречи "Кызылжар" вышел вперед, благодаря голу Рафаила Оспанова. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1.
В итоге "Тобол" с 19 очками опустился на седьмую строчку, тогда как "Кызылжар" с 19 баллами поднялся на восьмое место.
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