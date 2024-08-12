Вчера, 11 августа, состоялся перенесенный матч в рамках 14-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Тоболом" и "Кызылжаром", передают Vesti.kz.

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Игра состоялась в Костанае. Первыми счет открыли хозяева, которые вышли вперед усилиями Ислама Чеснокова. Однако, гости смогли отыграться усилиями Луки Имнадзе. В концовке встречи "Кызылжар" вышел вперед, благодаря голу Рафаила Оспанова. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1.

В итоге "Тобол" с 19 очками опустился на седьмую строчку, тогда как "Кызылжар" с 19 баллами поднялся на восьмое место.