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Пожар произошел в кафе в Костанайской области

Ксения РЕБИК

11 августа 2024, 14:14 |  Происшествия

Возгорание одноэтажного здания кафе произошло вчера, 10 августа в селе Тауыш в Джангельдинском районе. О происшествии сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.

- В селе Тауыш произошел пожар на крыше одноэтажного здания кафе, - сообщили в ведомстве. - Предварительная площадь пожара - 150 кв.м.

Спасатели ликвидировали огонь. Во время пожара никто не пострадал.