Пожар произошел в кафе в Костанайской области
Ксения РЕБИК
11 августа 2024, 14:14 | Происшествия
Возгорание одноэтажного здания кафе произошло вчера, 10 августа в селе Тауыш в Джангельдинском районе. О происшествии сообщила пресс-служба ДЧС Костанайской области.
- В селе Тауыш произошел пожар на крыше одноэтажного здания кафе, - сообщили в ведомстве. - Предварительная площадь пожара - 150 кв.м.
Спасатели ликвидировали огонь. Во время пожара никто не пострадал.
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