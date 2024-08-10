Смертельная авария произошла сегодня, 10 августа, на трассе Самара - Шымкент в Хромтауском районе. Столкнулись легковой автомобиль и большегруз. Два человека погибли передает корреспондент Tengrinews.kz..

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- 10 августа примерно в 6 часов утра на автодороге Самара - Шымкент, вблизи поселка Донской Хромтауского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Largus и грузового транспортного средства Volvo. В результате водитель и один пассажир Lada Largus скончались на месте происшествия. Департаментом полиции начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.



Еще три человека, пострадавшие в аварии, были доставлены в больницу. Врачи рассказали об их состоянии.



- Бригада скорой медицинской помощи хромтауской районной больницы прибыла на место происшествия в 05:58 утра. У двоих пострадавших зафиксирована смерть до приезда 103 в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Трех пациентов с ушибами доставили в больницу в Хромтау. На уровне приемного покоя осмотрены дежурным хирургом, направлены с рекомендациями на амбулаторное лечение. Два участника ДТП отказались от осмотра, - сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.



За последнюю неделю это уже третье смертельное ДТП на данном участке международной трассы Самара - Шымкент. 7 августа на этой дороге минивэн столкнулся с фурой. Все, кто были в салоне пассажирского транспорта, скончались. Среди погибших пять школьников и трое мужчин. Они ехали на частный турнир по футболу в Мангистаускую область. Водителя грузовика задержали. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу движения. Суд санкционировал арест иностранца. Он - гражданин Беларуси.



Ночью того же дня, 7 августа, также на трассе Самара - Шымкент, недалеко от поселка Беккул-баба Актюбинской области вновь столкнулись минивэн и грузовик. Водитель Toyota Ipsum и один пассажир скончались на месте. В машине также была женщина с двумя детьми. Их с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.