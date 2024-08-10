Её авторы требуют Минтруда и соцзащиты населения учитывать реальную инфляцию при формировании пенсий.

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- Ежегодное повышение пенсий в стране осуществляется согласно Указу Президента Республики Казахстан от 18 июня 2014 года № 841 "О Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года" с индексацией пенсий на 2% выше уровня инфляции, - говорится в тексте петиции. - В последнее время необоснованно дорожают продукты питания, лекарственные средства, коммунальные услуги и др. Представленная государством потребительская корзина не соответствует действительности, что в конечном итоге приводит к обнищанию населения, не гарантируя им защиту государством.

Авторы петиции масштабируют её влияние до всех уязвимых категорий, включая ветеранов и приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, инвалидов 1 и 2 групп, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, лиц, страдающих тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утверждаемом Правительством Республики Казахстан, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, кандасов, многодетных матерей, многодетные семьи и др.

Как пишут авторы, в ответах на обращения пенсионеров Минтруда и социальной защиты по поводу начисления ежегодной индексации пенсий утверждает, что индексация пенсий проводится на основе прогнозируемого уровня инфляции, установленного Национальным банком Республики Казахстан согласно Прогнозу социально-экономического развития (ПСЭР). По нему уровень инфляции на 2023 год предусмотрен в коридоре 7,5-9,5%. Соответственно, 1 января 2023 года индексация пенсий составила 10,5%, с опережением уровня инфляции на 2%, тогда как реальная, фактическая инфляция, как отметил на пленарном заседании Сената Парламента РК 16 марта 2023 года депутат Сергей Карплюк, в январе 2023 года в годовом исчислении составила 20,7%, а в феврале уже - 21,3%, причем цены на продовольственные товары за год выросли на 26,2%. Сенатор выразил сомнения по поводу эффективности мер Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляционных процессов в стране. Однако Министерство национальной экономики РК при корректировке бюджета показатель целевого коридора годовой инфляции оставил без изменения, на уровне 7,5-9,5%.

- В целях предупреждения бедности в стране и восстановления справедливости требуем: В случае фактического превышения уровня инфляции к прогнозируемой, производить перерасчет пособий и пенсий исходя из показателей реальной инфляции, - говорится в тексте петиции.

Заканчивается он следующим призывом, часть которого написана заглавными буквами:

- Запуская петицию призываем всех граждан поддержать эту инициативу для защиты прав и благосостояния всех социально уязвимых слоев населения. ПРИЗЫВАЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМОТРЕТЬ НАШИ ТРЕБОВАНИЯ, ТАК КАК ТАМ, ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ МЫ, ЗАВТРА БУДЕТЕ И ВЫ.

О том, что инфляция обгоняет доходность ЕНПФ, в июне писал для "НГ" кандидат экономических наук, начальник центра науки КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы, член Общественного совета Костанайской области Андрей КОВАЛЬ:

- Доходность наших пенсионных накоплений 3,49%, а инфляция, по расчётам Бюро национальной статистики, 3,5%. И к первому, и особенно ко второму показателю есть вопросы, но разница, повторюсь, уводит наши накопления в минус. В 2021 году этот показатель составлял 11,13% при инфляции 8,4%, то есть реальная доходность была положительной.