Сотрудники УБОП ДП Костанайской области задержали преступную группу, которая занималась вымогательствами в Рудном.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий получена информация, что группа лиц, применяя физическую силу, оказывая моральное давление на двух жителей города Рудного, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, - вымогала автомашины, мотоцикл, снегоход, а также пять мобильных телефонов марки IPhone 15 и денежные средства. Они причинили материальный ущерб на общую сумму 12 миллионов тенге.

В ходе обыска изъяты ножи, сигнальный пистолет, учебная граната, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области.