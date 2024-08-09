В Казахстане определились, какие мобильные переводы проверять
В интервью TengriTV глава Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев ответил на волнующий многих казахстанцев вопрос о проверке мобильных переводов.
Иллюстративное фото tengrinews.kz
По его словам, налоговики будут проверять мобильные переводы лишь в том случае, если на один номер за месяц поступят переводы от более 100 разных людей и так будет продолжаться в течение трех месяцев подряд.
- Переводы в месяц от 100 разных лиц в течение трех месяцев подряд, - сказал он.
Он напомнил, зачем вводится проверка денежных переводов.
- Мобильные переводы стали инструментом для уклонения от уплаты налогов. Например, в магазинах и на базарах продавцы принимают платежи через мобильные переводы, предназначенные для личных целей. За 2023 год платежи через официальные POS-терминалы и QR-коды составили 55 триллионов тенге, в то время как мобильные переводы достигли 79 триллионов тенге, что почти вдвое больше. Это указывает на значительный объем теневой экономики, - сказал он.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.