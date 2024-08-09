В интервью TengriTV глава Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев ответил на волнующий многих казахстанцев вопрос о проверке мобильных переводов.

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По его словам, налоговики будут проверять мобильные переводы лишь в том случае, если на один номер за месяц поступят переводы от более 100 разных людей и так будет продолжаться в течение трех месяцев подряд.

- Переводы в месяц от 100 разных лиц в течение трех месяцев подряд, - сказал он.

При этом их сумма за три месяца должна превышать 255 тысяч тенге. - Мы вводим изменения в законодательство, устанавливая предел, после которого эти критерии начинают действовать. Согласно Предпринимательскому кодексу, регистрация индивидуального предпринимателя обязательна при доходах свыше 12 МЗП. Делим эту сумму на 3 месяца - получаем предел в 255 тысяч тенге. До этой суммы критерии не применяются, а при превышении этого предела переводы будут рассматриваться как предпринимательская деятельность, - отметил Жандос Дуйсембиев.

Он напомнил, зачем вводится проверка денежных переводов.

- Мобильные переводы стали инструментом для уклонения от уплаты налогов. Например, в магазинах и на базарах продавцы принимают платежи через мобильные переводы, предназначенные для личных целей. За 2023 год платежи через официальные POS-терминалы и QR-коды составили 55 триллионов тенге, в то время как мобильные переводы достигли 79 триллионов тенге, что почти вдвое больше. Это указывает на значительный объем теневой экономики, - сказал он.