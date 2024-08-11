В четырех районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
Ксения РЕБИК
11 августа 2024, 15:39 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 15 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях на будущей неделе запланированы в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей спальных районов и частного сектора, проживающих по следующим адресам:
12 и 13 августа с 10:00 до 19:00
п. Киевский и промзона — работы на ВЛ
- ТОО «Пенопласт»,
- ТОО «Аспирин-Фарм»,
- ТОО «Костанай-Строй»,
- Форум, Автостиль,
- АЗС Гелиос,
- ИП Ремизов,
- ИП Цуроева,
- ТОО «Лидер-2010»,
- магазин «Хороший»,
- «У Веры»,
- «Беркат»,
- АЗС «Эталон»,
- ИП Ким,
- ТОО «СВ»,
- ТОО Автомиг,
- ИП Моисеева,
- ИП Вельчинский,
- ИП Муслимова,
- ТОО «Транс-Сервис».
- Весь частный сектор п. Киевский
12 и 15 августа с 09:00 до 19:00
промзона (р-он дизельного завода) — работы на ВЛ
- ИП Нургалиев,
- ИП Василюк,
- ТОО «Вираж»,
- ресторан «Султан»,
- ИП Абдулаев,
- ТОО «Сервис-Пласт»,
- АЗС «Эталон»,
- Промбаза 7,
- ИП Назаров,
- ТОО «Агрофуд»,
- ИП Борщева,
- ИП Абдрахманова,
- ТОО «Астык-Авто».
Светофоры:
- пр. Н.Назарбаева – ул. Промышленная,
- пр. Н.Назарбаева – ул. Мухамеджанова,
- пр. Н.Назарбаева – ул. Доненбаевой
13 августа с 10:00 до 18:00
ТП-421 — работы на ПС
- ТОО «Кооператор»,
- кафе «Ева»,
- супермаркет по ул. Касымканова 41,
- семейный парк.
14 августа c 10:00 до 19:00
КТП-109 (работы на ПС)
- Школа № 14,
- офис Гелиос,
- ТОО «Картел»,
- ТОО «Райгаз»,
- ТОО «Стронхолдинг»,
- магазины «Ангел»,
- «Продукты»,
- «Татьяна».
Частный сектор:
- ул. ул. Каирбекова 133-175,
- ул. Пролетарская 27-70,48/1-48/10
- ул. 5 Апреля 138-193, 156/2-156/10, 158/1-158/3,
- пр. Назарбаева 29-57,33/1,
- ул. Шевченко 32-58,58а, 46/2, 48/1-48/10,
- пр. Абая 211-262,
- ул. Касымканова 122-161, 140/1-140/6.
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