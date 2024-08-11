План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 15 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях на будущей неделе запланированы в четырех районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей спальных районов и частного сектора, проживающих по следующим адресам:

12 и 13 августа с 10:00 до 19:00

п. Киевский и промзона — работы на ВЛ

ТОО «Пенопласт»,

ТОО «Аспирин-Фарм»,

ТОО «Костанай-Строй»,

Форум, Автостиль,

АЗС Гелиос,

ИП Ремизов,

ИП Цуроева,

ТОО «Лидер-2010»,

магазин «Хороший»,

«У Веры»,

«Беркат»,

АЗС «Эталон»,

ИП Ким,

ТОО «СВ»,

ТОО Автомиг,

ИП Моисеева,

ИП Вельчинский,

ИП Муслимова,

ТОО «Транс-Сервис».

Весь частный сектор п. Киевский

12 и 15 августа с 09:00 до 19:00

промзона (р-он дизельного завода) — работы на ВЛ

ИП Нургалиев,

ИП Василюк,

ТОО «Вираж»,

ресторан «Султан»,

ИП Абдулаев,

ТОО «Сервис-Пласт»,

АЗС «Эталон»,

Промбаза 7,

ИП Назаров,

ТОО «Агрофуд»,

ИП Борщева,

ИП Абдрахманова,

ТОО «Астык-Авто».

Светофоры:

пр. Н.Назарбаева – ул. Промышленная,

пр. Н.Назарбаева – ул. Мухамеджанова,

пр. Н.Назарбаева – ул. Доненбаевой

13 августа с 10:00 до 18:00

ТП-421 — работы на ПС

ТОО «Кооператор»,

кафе «Ева»,

супермаркет по ул. Касымканова 41,

семейный парк.

14 августа c 10:00 до 19:00

КТП-109 (работы на ПС)



Школа № 14,

офис Гелиос,

ТОО «Картел»,

ТОО «Райгаз»,

ТОО «Стронхолдинг»,

магазины «Ангел»,

«Продукты»,

«Татьяна».

Частный сектор: