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В четырех районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

Ксения РЕБИК

11 августа 2024, 15:39 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 12 по 15 августа сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях на будущей неделе запланированы в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей спальных районов и частного сектора, проживающих по следующим адресам:

12 и 13 августа с 10:00 до 19:00
п. Киевский и промзона — работы на ВЛ

  • ТОО «Пенопласт», 
  • ТОО «Аспирин-Фарм», 
  • ТОО «Костанай-Строй», 
  • Форум, Автостиль, 
  • АЗС Гелиос, 
  • ИП Ремизов, 
  • ИП Цуроева, 
  • ТОО «Лидер-2010», 
  • магазин «Хороший», 
  • «У Веры», 
  • «Беркат», 
  • АЗС «Эталон», 
  • ИП Ким, 
  • ТОО «СВ», 
  • ТОО Автомиг, 
  • ИП Моисеева, 
  • ИП Вельчинский, 
  • ИП Муслимова, 
  • ТОО «Транс-Сервис».
  • Весь частный сектор п. Киевский

12 и 15 августа с 09:00 до 19:00
 промзона (р-он дизельного завода) — работы на ВЛ

  • ИП Нургалиев, 
  • ИП Василюк, 
  • ТОО «Вираж», 
  • ресторан «Султан», 
  • ИП Абдулаев, 
  • ТОО «Сервис-Пласт», 
  • АЗС «Эталон», 
  • Промбаза 7, 
  • ИП Назаров, 
  • ТОО «Агрофуд», 
  • ИП Борщева, 
  • ИП Абдрахманова, 
  • ТОО «Астык-Авто».

Светофоры:

  • пр. Н.Назарбаева – ул. Промышленная,
  • пр. Н.Назарбаева – ул. Мухамеджанова, 
  • пр. Н.Назарбаева – ул. Доненбаевой

13 августа с 10:00 до 18:00
ТП-421 — работы на ПС

  • ТОО «Кооператор», 
  • кафе «Ева»,
  • супермаркет по ул. Касымканова 41,
  • семейный парк.

14 августа c 10:00 до 19:00
КТП-109 (работы на ПС)

  • Школа № 14, 
  • офис Гелиос, 
  • ТОО «Картел», 
  • ТОО «Райгаз»,
  • ТОО «Стронхолдинг», 
  • магазины «Ангел», 
  • «Продукты», 
  • «Татьяна».

Частный сектор:

  • ул. ул. Каирбекова 133-175, 
  • ул. Пролетарская 27-70,48/1-48/10 
  • ул. 5 Апреля 138-193, 156/2-156/10, 158/1-158/3, 
  • пр. Назарбаева 29-57,33/1, 
  • ул. Шевченко 32-58,58а, 46/2, 48/1-48/10, 
  • пр. Абая 211-262, 
  • ул. Касымканова 122-161, 140/1-140/6.