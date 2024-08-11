Наша читательница Светлана ШЕФЕР прислала в редакцию рассказ из жизни своей семьи, а также видео и фото. Мы решили, что эта история будет интересна и другим читателям - кого-то развеселит, кого-то растрогает, а кому-то и станет полезной. Далее - от лица автора.

Малышам два дня

Живем мы с детьми в сельской местности уже 15 лет – в с. Камысты Камыстинского района в частном небольшом домике, но с большим приусадебным участком, на котором располагаются постройки для ведения хозяйства, огород и сад. Что будет располагаться на том или ином участке земли, мы решаем совместно. Дети подрастают, я, как мама, должна научить всему, что знаю, чтобы выросли приспособленными к жизни, приученными к труду.

Проживая в селе, мы можем содержать животных, птицу… но с каждым годом, к сожалению, цены на всё растут. Покупать не всегда есть возможность. Старший сын Павел предложил пару лет назад купить семью индюков (2 самки, 1 самец), мы его идею поддержали. Весной прошлого года приобрели несколько гусят и утят, совместно вырастили их и оставили семьи водоплавающих зимовать.

Ранней весной этого года гуси и утки начали нести яйца, но высиживать свое потомство отказывались. И мы вынесли совместное решение, что высиживать будут куры и индюки. Собрали яйца от гусей и уток и подложили часть под курей, часть под индюшек в гнезда, которые мы тоже сами смастерили с сыновьями. На протяжении всего срока, пока «мамы» сидели на яйцах, выгревая их, мы с детьми подкармливали их травой с огорода и листьями овощей, которые специально посадили для будущих малышей.

Первые новорожденные гусята. Пока мама-индюшка высиживает остальных, первенцы отогреваются дома

Планировали с детьми, где у нас будут располагаться грядки и что на них будет расти. С планировкой грядок и посевом семян помогала дочка Маргарита. Все лето практически без отдыха сын Тимофей со мной трудится в огороде: поливаем, пропалываем. Время пролетело незаметно, наши ожидания были не напрасны: «мамочки» начали помогать вылупляться своим деткам. У индюшек – гусята, у курицы – утята. Но так как они сидели в разных гнездах, то первое время каждую новую семью надо содержать отдельно, в своей клетке. Почему в клетке, спросят многие? Да просто так надежнее сохранить все поголовье. Сороки и соседские кошки так и следят за малышами, как бы полакомиться. Но и тут мы с детьми сработали на опережение: пока мамы выгревали яйца, соорудили клетки. Трудились все: Ростислав замерял и пилил, Тимофей и Захар прибивали, Маргарита придерживала. Клетки получились хорошие, надежные.

Малышам 2 дня, мама учит клевать траву

Так каждая новая семья со своей «мамой» прожила по 2 недели, пока малыши не окрепли и не научились питаться травой и комбикорм. Потом мы два выводка малышей оставляли под индюшкой, так как она крупнее и сможет обогреть ночью всех малышей. А курицу и другую индюшку опять садили на яйца, которые собирали от уток и гусей. Дети, не смотря на палящую жару, нарезают траву. Для совсем маленьких питомцев - мелко, для старших – просто срезают ножницами, серпами. И обязательно один раз в день угощаем своих птах листьями капусты, свеклы.

Такие клетки делаем сами для новорождённых птиц. Живут в них птахи с «мамами» до месяца

Несмотря на то, что дети постоянно мне помогают по уходу за птицей, они, да и я, были в небольшом ступоре: почему утки и гуси снесли яйца, но отказались их высиживать? А курицы и индюшки не только смогли высидеть яйца, но и водились с ними, обогревали. Что это - материнский инстинкт? Или даже птица понимает, что «чужих детей не бывает» и надо думать о потомстве. Каждая «мамочка» нам подарила по несколько выводков. И как интересно наблюдать за ними, когда утята и гусята по природе своей бегут к воде плавать, а «мама-курица» и «мама-индюшка» переживает и неестественные издают звуки, как будто хотят предупредить малышей что вода - это не безопасно.

«Мамочки» живут со «своими» детками месяц отдельно. Затем мы всех помещаем в один птичий вольер, который тоже надежно защищает птицу от сорок, чужих кошек и собак. Птица закрыта, но на свежем воздухе. И мы с детьми продолжаем кормить питомцев витаминами, выращенными на огороде: листья капусты, свеклы, ранетки, кукуруза, подсолнух…

Специально ежегодно для птицы покупаем песок, который необходим для хорошего пищеварения. Приобретаем мел и ракушечник. Несколько раз в неделю даем золу, чтобы птица «купалась»…

Лето заканчивается, наши малыши-питомцы выросли, но «мамы» продолжают их защищать.