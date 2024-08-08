Министерство транспорта Казахстана привлекло к административной ответственности 3 авиакомпании малой авиации и 4 пилота, передает Tengri Travel.

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Ведомство подвело промежуточные итоги внеплановых проверок, проведенных Авиационной администрацией Казахстана.

"Авиационная администрация Казахстана" во исполнение поручения Министра транспорта в отношении проверки дельталетов и самолетов Ан-2 проводит внеплановые проверки эксплуатантов гражданских воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации", – говорится в сообщении.

По итогам проведенных внеплановых проверок выявлены нарушения следующих требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации при эксплуатации воздушных судов:

командиры воздушных судов осуществляли полеты без действующего свидетельства пилота (зарегистрировано четыре факта);

выполнение полетов без судовой и полетной документации;

не предоставление плана полета в орган обслуживания воздушным движением;

техническое обслуживание воздушных судов без предоставления свидетельства авиационного персонала.

"Работа по проведению внеплановых проверок продолжается, в августе запланировано проведение 6 проверок эксплуатантов", – отметили в ведомстве.

В июле было проведено десять выборочных проверок авиакомпаний. По итогам материалов ААК наложили 11 штрафов на три авиакомпании малой авиации и четырех пилотов за допущенные нарушения нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации Казахстана.

В конце июля на озере Алаколь упал дельтаплан с двумя людьми на борту. О происшествии сообщили в МЧС Казахстана. Представители ведомства спасли двух человек, которые упали в воду вместе с летательным аппаратом. В результате инцидента в тяжелом состоянии госпитализированы два человека.

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что министерство будет проводить проверку всех воздушных судов, которые предоставляют свои услуги туристам в зонах отдыха.