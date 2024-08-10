Достаточно распространенный рецепт приготовления куриных крылышек в соево-медовом соусе недавно опробовала Elenna Alatariel. На самом деле подойдут и другие части птицы - бедра или голени, но чаще всего в Интернете предлагают так готовить крылья.

Такие куриные крылышки в карамели хорошо смотрятся на праздничном столе

По рецепту блогера в Instagram @yuliya_kuxa, который и взяла за основу наш кулинар, необходимо взять 2 лотка куриных крылышек - это около 2 кг.

Готовим маринад. В 200 мл соевого соуса отправляем 8 измельченных зубчиков чеснока, можно взять меньше. Далее приправы: черный молотый перец, копченая паприка и готовая приправа для курицы. Последним ингредиентом добавляем большую столовую ложку меда и подогреваем маринад в микроволновой печи или на водяной бане, чтобы мед растопился и смешался с остальными ингредиентами.

Если нет копченой паприки, используйте обычную, она так же повлияет на цвет готового блюда. Другие приправы тоже опционально - если нет готовых приправ для птицы, используйте те, что есть дома. А можно обойтись и без них - основой в маринаде все же являются соевый соус, чеснок, черный перец и мед. Кстати, чеснок можно взять и сухой.

Настаиваем курицу в маринаде 10-15 минут и отправляем в духовку. Готовим около часа при температуре 180 градусов. Во время готовки надо будет 2-3 раза перевернуть крылышки и снова полить их маринадом.

Время приготовления зависит конечно же от вашей духовки и частей птицы, которые вы используете. Небольшие крылья приготовятся быстрее, а вот голени или бедра надо будет держать подольше.

- Вообще я категорически не люблю сладость в мясных блюдах, всякие ягодные соусы, например, не мое. Мед - тем более, я его и просто так не ем, и никогда не готовила с ним мясо, - поделилась Elenna Alatariel. - А тут наступил кризис идей - неизвестно, что готовить, все надоело. Решила попробовать этот рецепт. Оказалось вкусно. Сладковатость присутствует, конечно, но совершенно небольшая, меня не напрягает. В целом вкус очень насыщенный получается, и выглядит красиво.

Автор рецепта предлагает готовить так крылья на дни рождения и праздники. И, скажу вам, случалось мне их пробовать в гостях, и это действительно вкусно.

Ингредиенты

1,6-2 кг куриных крылышек, 200 мл соевого соуса, 8 зубчиков чеснока, черный перец, паприка

Фото Elenna Alatariel