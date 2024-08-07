В Петропавловске у самой знаменитой многодетной семьи Култышевых родился девятнадцатый ребенок, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в областном перинатальном центре Северо-Казахстанской области.

Фото семьи Култышевых

- В Петропавловске в самой многодетной семье родился девятнадцатый ребенок - замечательная девочка с весом 4250 граммов и ростом 56 сантиметров. Это действительно удивительное событие, которое наполняет сердца радостью и счастьем, – отметили в перинатальном центре.

Девочка появилась на свет 6 августа. Роды прошли хорошо. Мама и новорожденная пока находятся в роддоме.

Сейчас в семье воспитываются 10 мальчиков и девять девочек. К слову, многодетные родители Павел и Татьяна одновременно уже дедушка и бабушка: их старшая дочь уже стала мамой.

Павел и Татьяна поженились в 2000 году. Познакомились они в церкви, Павлу было тогда 22 года, а Татьяне - 19 лет. Первого ребенка она родила в 20 лет. Сейчас старшей Инне 23 года, Лене - 21. Владимиру – 20 лет, Евгению – 19. Старшие дети уже помогают отцу в его бизнесе.

Павел работает как индивидуальный предприниматель, он на все руки мастер: занимается сваркой – делает ворота, заборы, беседки любой сложности, занимается грузоперевозками, ремонтом автомобилей, летом - вспашкой земли и скосом травы.

Остальным детям - Ирине 18 лет, Дмитрию – 17, Павлу – 15, Татьяне – 14, Андрею - 12, Леониду - 11, Сергею - 10 лет.

Отметим, глава семейства Павел тоже из многодетной семьи, в которой воспитывались восемь детей: шесть братьев и две сестры. Они очень дружны, постоянно общаются, даже живут все рядом. У братьев и сестер Павла тоже многодетные семьи. А Татьяна из обычной семьи, их в семье трое.