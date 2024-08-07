Уголовное дело в отношении 49-летней Ирины ГРОМОВОЙ и 37-летнего Ерлана УМАРОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 7 августа.

Ирина Громова (слева)

Согласно обвинению, у Громовой нет даже высшего медицинского образования, а у Умарова есть лицензия на занятие медицинской деятельностью и сертификаты в области общей хирургии, по специальности он травматолог-ортопед. Тем не менее подсудимые проводили пластические операции и причинили вред здоровью пациенток. Трое потерпевших обратились в суд, но сначала - к эксперту, профессору Карагандинского университета, директору частной клиники пластической хирургии Амангельды КУРАШОВУ.

Сегодня его допросили в суде в качестве специалиста посредством WhatsApp.

- Потерпевшая М. жаловалась на эстетический дискомфорт, никаких болей у нее не было, до этого она оперировалась в клинике Бишкека и только после этого пришла в ТОО "Ерланмед". Могли ли быть причиной дискомфорта последствия от первой операции в Бишкеке? - просил адвокат Громовой Олег МАЛЬКОВ.

- Она не говорила, что до этого где-то оперировалась, - ответил Курашов. - Эстетический дискомфорт означает, что ей не понравился результат операции.

Некоторые вопросы адвоката судья Айнара ШАЙМУРУНОВА сняла, потому что они задавались так, будто адвокат - специалист в области медицины.

После этого подсудимая Ирина Громова начала задавать вопросы и дала довольно эмоциональное объяснение судье по деталям операции.

- В Бишкеке ей сделали операцию классическим способом, от которой осталось шрамирование нижнего и верхнего века. Этого потерпевшая не оговаривает! - заявила Громова. - И шрамы остались после первичной операции, проводимой до клиники ТОО "Ерланмед". Именно там проводилась резекция жировых пакетов, именно там могли задеть глазодвигительную мыщцу, о чем свидетельствует Амангельды Галымжанович. Именно там могли задеть слезную железу! А при манипуляциях, которые были проведены в клинике "Ерланмед", о чем сказано в жалобе, этих зон касаться не могли...

- Отвечать за специалиста не надо, - также отметила судья и сняла некоторые вопросы Громовой.

Государственный обвинитель Бакытгуль ТУГАМБАЕВА поинтересовалась, спрашивал ли эксперт потерпевших о предыдущих операциях.

- Конечно спрашивал, - ответил профессор. - Но что она мне о них ответила, уже не помню.

Речь шла о потерпевшей, которая на прошлом судебном заседании сообщила, что у нее глаз до сих пор не двигается. 7 августа ее не было в суде, но эпизоды в ее отношении подробно разбирали.

- Вы спрашиваете, где я лечилась? Вот врач Громова мне и назначала лечение. Я полгода не работала, потому что не могла показаться людям по эстетическим соображениям! - отреагировала в прошлый раз одна из потерпевших. - Она мне говорила, что делать. Потом я пошла к врачам. Прошло 1,5 года, у меня глаз до сих не двигается, не закрывается, один глаз больше другого! А как она меня должна была еще изуродовать? Внешне, может, это не видно, потому что вы не эксперт, вы адвокат. Я ездила в Астану, Бишкек, там сразу увидели все дефекты. Я пришла к эксперту с рубцами, со швами, с косым глазом. И он все это видел.

Тогда тоже не заявлялось, что пластическая операция в ТОО "Ерланмед" была не первой у этой потерпевшей.

На прошлом судебном заседании Громова предоставила несколько своих дипломов о высшем образовании из российских вузов, в том числе по специальности "Лечебное дело". Сегодня выяснилось, что у некоторых дипломов серии не пробиваются по специальным базам. В связи с чем дипломы отправили на экспертизу.

- Я бы хотел поставить перед экспертом два вопроса, - пояснил адвокат Мальков. - Каким способом изготовлен документ? Каким способом выполнены реквизиты? И в качестве образца предоставить подлинный оригинал диплома данного вуза аналогичного периода. И чтобы к диплому московского института был еще приложен образец диплома.

- Мною было заявлено ходатайство, которое предполагает изучение печати диплома, а не сравнительный анализ, - уточнила прокурор. - В случае, если дипломы придут, которые я уже запросила, можем провести сравнительный анализ. Но пока образцов нет.

В итоге суд назначил провести судебно-техническую экспертизу дипломов Громовой. Только после нее продолжат процесс, поэтому дату следующего заседания пока не озвучили.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ