По прогнозам синоптиков, в четверг, 8 августа, на западе, севере и юго-востоке ночью ожидаются дожди с грозами, которые днём распространятся на всю территорию области. Особенно сильные дожди пройдут на западе и востоке, к тому же они будут сопровождаться шквалом и градом. Ночью и утром на западе и севере - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу 9 августа, сильные грозовые дожди пройдут на западе, севере и востоке.

В субботу, 10 августа, на юге и востоке ожидаются сильные дожди, грозы, на западе и севере области в ночные и утренние часы движение автотранспорта затруднит туман.

В Костанае в четверг и пятницу дождь, гроза, в субботу - переменная облачность, без осадков.

- Ночью в четверг по области будет 14-19, на юге 22 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём воздух прогреется до 21-26°С, на юге будет жарко - 30 градусов. В пятницу ночью термометры покажут 13-18°С, на юге 21°С. Днём ожидаем 18-23°С, на юге 26°С. В субботу ночь будет ещё прохладнее - 10-15°С, на юге 18°С, в дневное время столбики термометров поднимутся до отметок 15-20°С, на юге 23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 16-18°С, днём 21-23°С. В пятницу: ночью 13-15°С, днём 21-23°С. В субботу: ночью 13-15°С, днём 18-20°С.

В четверг ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и востоке. В пятницу и субботу ветер будет переменный северный - северо-восточный скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на юге, севере и востоке области.



