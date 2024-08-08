В последние недели в Костанае часто отключают свет и холодную воду из-за аварий на республиканских сетях ТОО "МежРегионЭнергоТранзит". Именно у этой компании закупает электроэнергию ТОО "КЭЦ".

Заявки МРЭТ на повышение тарифа департамент Комитета по регулированию естественных монополий РК удовлетворяет не в полной мере - госорган заботится о том, чтобы потребители не ощущали резкого роста цен. Вопрос о том, не является ли политика сдерживания тарифов причиной аварий, корреспондент "НГ" задал руководителю отдела контроля за соблюдением законодательства исковой и организационной работы ДКРЕМ РК по Костанайской области Гульнаре ТАКЕНОВОЙ на брифинге в РСК, который прошел 7 августа.

- Департамент является государственным органом, который обязан осуществлять баланс между потребителями и субъектами естественных монополий, - ответила Такенова. - В данном случае при рассмотрении тарифов департамент руководствуется правилами формирования тарифов, где установлен чёткий порядок, какие затраты подлежат внесению в тариф, а какие не подлежат. В рамках улучшения ситуации по износу сетей в тарифной смете предусмотрена инвестиционная программа, в рамках которой субъект естественных монополий предлагает мероприятия по обновлению основных средств. Ежегодно данные мероприятия субъектами естественных монополий осуществляются.

Руководитель отдела отметила, что в число таких субъектов входят ТОО "МРЭТ" и ТОО "ЭПК-forfait".

- Департаментом принимаются все меры по надлежащему исполнению субъектами естественных монополий как инвестиционных программ, так и соблюдение политики надлежащего тарифообразования, - добавила Такенова. - Аварии всё-таки складываются в связи с тем, что, возможно, какие-то сети всё-таки не выдерживают, какая-то часть всё равно, независимо от исполнения инвестиционных программ, временно остаётся без ремонта. И в скором времени в рамках плановых инвестиционных программ они тоже будут отремонтированы. Но всё это зависит от подачи субъектами естественных монополий инвестиционных программ.

Фото предоставлено РСК