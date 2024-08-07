Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ вечером 6 августа встретился с некоторыми жителями прибрежного района. Дома здесь наиболее пострадали от паводка, поэтому власти намерены выкупить жилье, снести все строения, а на их месте разбить парковую зону. Потому что затопленный парк легче восстановить, чем затопленное жилье.

- 110 домов мы должны снести и утилизировать, на сегодня по семи домам работы уже завершены, - сообщил журналистам глава города. - По 98 домам готовы документы на снос. Мы планируем, что к 1 октября все эти дома постутилизируем.

Справка "НГ": Демонтаж и снос зданий и сооружений (постутилизация) осуществляется в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства на основании разработанной проектной (проектно-сметной документации).

В первую очередь сносить планирует дома, которые после паводка признаны аварийными. Таких насчитали 74. Оставшиеся 46 подлежат ремонту, на что власти выделили каждому собственнику по 7 млн тенге. Но, как сообщил Жундубаев, это временное решение. Деньги выдали, чтобы залатать повреждения и дождаться выкупа жилья. Процедура не быстрая, может длиться год или два. Но в итоге их также планируют выкупить и утилизировать.

- Мы будем людям предлагать, чтобы они продали государству свои дома, - сказал аким. - Но предлагать - это не значит, что у людей нет выбора. Если владелец дома наотрез откажется, мы ничего с этим уже не сделам. Другой вопрос - что мы будем документально оформлять, чтобы в случае нового подтопления этот человек уже не жаловался и не говорил, что его оставили одного. Я думаю, будет правильно, если эти дома уйдут. Особенно те, что ниже улицы Красный кузнец.

Аким заявил, что парк на месте Колесных рядов появится в любом случае. И если кто-то откажется покидать свой дом, то его участок строители просто обойдут. Но ничего нового построить в рекреационной зоне (баню, гараж) владельцы участков не смогут.

Утилизация одного дома обойдется городскому бюджету примерно в 1 700 000 тенге. Средства выделили в рамках введенного в городе режима ЧС. А на выкуп домов планируют потратить от 20 млн до 30 млн тенге за каждый. Жундубаев уверен, что городской бюджет справится с этой задачей самостоятельно. А еще он уверен, что уже больше 80% жителей Колесных рядов согласны с предложением акимата.

- Сложность только в том, что эти дома подключены к газу, - отметил аким. - Сейчас проводится планомерная работа по отключению их от электричества, от газа. Снести сам дом, в принципе, несложно. Оформить правильно документы, вывезти и правильно утилизировать, провести дезинфекцию - вот это вопрос. До зимы нам надо успеть, три компании над этим вопросом работают.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Марат Жундубаев уточнил, что разрушенные дома в основном вывозят на полигон ТБО в Тобыле и складируют для дальнейшей переработки.

- Не могу сказать точно, как это организовано, но по условиям договора подрядчики должны постутилизировать, - отметил аким. - Сами они это сделают или вывезут к кому-то - это вопрос. Но документы они должны предоставить.

Поговорив с журналистами, аким отправился беседовать с жителями. Увидев строящийся двухэтажный дом, дал подчиненным поручение - предупредить владельца о планах властей.

Ольга КУАНЫСБАЕВА уже переехала в микрорайон Кунай, где ей вручили ключи от нового дома, которым она в целом довольна. Старый дом был площадью около 50 кв. м. "А там 80 квадратов", - подчеркивает Жундубаев.

- Сейчас разбираем свой старый дом, используем некоторые вещи на новом участке, - говорит Ольга.

Ее сосед Азамат ТЛЕУМУРЗИН тоже согласен на предложение акима. Семья вьехала в этот дом в 2022 году. Продать его после паводка нереально.

- Никто не купит мое жилье, - говорит Тлеумурзин. - Если акимат предложит сумму, которая бы включила сумму покупки и вложенный ремонт, я бы спокойно отдал его государству.

Юрий КОЗЫРЯД пригласил акима в свой отремонтированный дом. Жилище не ветхое, в огороде грядки. На предложение об утилизации дома ответил без улыбки:

- Это очень тяжело. В нашем возрасте переезд равносилен пожару.

- Я вас понимаю, - отреагировал Жундубаев. - Но надо подумать о том, что если такая ситуация повторится, винить уже будет некого. Я думаю, это неправильно и нерационально, чтобы государство тратило деньги на ремонт домов в подтапливаемой зоне.

Аким рекламировал жилье в микрорайоне Кунай, отметив, что со временем там дома подорожают.

Предполагается, что жителям Колесных рядов выдадут не новые дома, а именно компенсацию наличными. Устроит ли людей предложение властей - вопрос пока открытый.

Фото Георгия ГОВОРОВА