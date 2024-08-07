Президент спортивной федерации Казахстана подделал протокол на ЧМ
Официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров сообщил о приговоре, вынесенном главе федерации "Жекпе-жек" Ерназару Алимбетову, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Теперь он должен будет выплатить штраф.
"Межрайонным судом по уголовным делам города Астаны оглашен приговор в отношении президента федерации "Жекпе-жек" Алимбетова. Он признан виновным в подделке протокола чемпионата мира по жекпе-жек, прошедшего в 2021 году в городе Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме порядка четырех миллионов тенге", - сообщил Данияр Бигайдаров на брифинге в Антикоре.
По данным Антикоррупционной службы, используя поддельные документы, Алимбетов также подал заявки на присвоение спортивных званий мастер спорта международного класса и заслуженный тренер Казахстана лицам, не имеющим отношения к спорту.
Приговор вступил в законную силу.
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