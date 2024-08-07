В Казгидромете снова предупредили жителей Алматы, Астаны и еще четырех казахстанских городов, в том числе и Костаная, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Олега ПАКА

"7 августа 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Алматы, Риддер, Усть-Каменогорск, ночью в Атырау, Костанай, Астана", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Синоптики также представили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 августа.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на западе, северо-западе страны - сильные дожди. И только на юге и в центре страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере ночью и утром ожидается туман", - рассказали метеорологи.

Днем в Алматинской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской областях, в областях Улытау, Жетысу, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской областей и области Абай, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара. На юге Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской областей ожидается очень сильная жара.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни в Костанае, читайте на сайте "Нашей газеты" вечером 7 августа.