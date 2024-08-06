В МВД разъяснили требования по тонировке стекол, передает Polisia.kz. Согласно Правилам дорожного движения транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов, отметили в ведомстве.

- Техническим регламентом Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств” установлены требования к передней обзорности. Расскажу только про основные моменты, которые затрагивают всех водителей, – пояснила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты БОРАНОВА. - Первое: не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол. Второе. Затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло.

Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок. Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей, отметила Боранова.

На днях Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная оштрафовал блогера за распространения ложной информации о тонировке автомобилей в Казахстане.

- Согласно протоколу об административном правонарушении 25 июля П. являясь инфлюенсером (блогером), разместил и распространил ложную информацию на онлайн-платформе в интернете о тонировке передних и передне-боковых стёкол автомобилей в целях предпринимательской деятельности, - сообщает пресс-служба областного суда. - В судебном заседании П. вину признал и подтвердил, что, являясь блогером, разместил непроверенную информацию в социальных сетях о разрешении на тонировку стекол на транспортных средствах.

Суд признал блогера П. виновным и назначил ему штраф в размере 77 532 тенге.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.