Пациентка прооперирована и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, передает ИА "Город".

Как сообщили в Рудненской городской многопрофильной больнице, 5 августа к ним поступила женщина 62 лет с множественными повреждениями костей черепа и мозга. Пациентка попала в ДТП: женщина ехала на велосипеде, и ее сбил мотоциклист. Произошло это на территории района им. Б. Майлина.

Состояние пациентки прокомментировал заведующий нейрохирургическим отделением Рудненской городской многопрофильной больницы Руслан Маликов:

- Вчера вечером женщина ехала на велосипеде, мотоциклист шел с превышением скорости и сбил ее. Пациентка поступила в крайне тяжелом состоянии, с множественными переломами свода и основания черепа, с внутримозговой гематомой, с внутричерепной гематомой. Пациентка прооперирована, состояние ее остается крайне тяжелым, сейчас она находится на интубации. В реанимационном отделении она будет находиться еще долго. Сейчас проводится медикаментозная терапия, плюс седация, то есть искусственная кома. Прогнозы очень осторожные в данном случае, потому что, действительно, очень массивное повреждение костей черепа, мозга. Но мы надеемся, что все будет хорошо.

Информацию об обстоятельствах данного ДТП редакция издания запросила в департаменте полиции Костанайской области.

Фото: iagorod.kz