Казахстан примет участие в военных учениях на территории России, передает корреспондент КазТАГ.

«С 12 по 16 августа на полигоне «Горный» Сибирского округа Росгвардии (Новосибирская области) в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2024 год, состоится специальное учение со спецподразделениями органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск (национальной гвардии), специальных и антинаркотических служб, а также аварийно-спасательных и противопожарных структур, входящих в состав формирований сил специального назначения коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ под условным наименованием «Кобальт-2024», - сообщает пресс-служба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) понедельник.

Согласно информации, в ходе первой фазы учения сводные группы спецназа компетентных органов государств членов организации будут решать учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи.

«Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом Оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции. В рамках второй фазы учения пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению. В активной фазе учения и подведении его итогов примет участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов», - говорится в сообщении.

Источник фото: Пресс-служба МО РК.