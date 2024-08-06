Министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что в Казахстане ряд объектов образования охраняют пенсионеры и вахтеры, а потому не исключен пронос опасных веществ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Выступая во время заседания правительства, глава МВД напомнил, что объекты образования, в которых обучается свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану.

"Объекты образования, в которых обучается свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования. Сейчас ими обеспечена охрана 79 процентов государственных объектов. В то же время, низкий показатель в Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. По частным организациям она составляет 65 процентов. Слабо организована работа в Жетысу, Актюбинской и Атырауской областях.

В отдельных объектах охранники - это простые вахтеры, пенсионеры. В таких условиях не исключается пронос опасных веществ и предметов", - заявил Саденов.