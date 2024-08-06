Уголовное дело в отношении Армана АМЗЕ продолжили рассматривать в СМУС Костанайской области 5 августа.

По версии обвинения, заместитель начальника отдела по противодействию наркопреступности (ОПН) УП Костаная Амзе в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными сотрудниками полиции склонил жителя Костаная Алексея Н. к совершению преступления с выгодой для себя. В октябре 2022 года Амзе, обладая оперативными данными в силу своей деятельности в сфере борьбы с наркопреступностью, достоверно зная, что Н. имеете много наркозависимых знакомых, разработал преступный план "с целью повышения своего статистического показателя роста раскрываемости уголовных правонарушений путем провокации преступления". Амзе приехал с неустановленными лицами из полиции домой к Н. Они забрали и вывезли его в п. Корейский, где нанесли множественные удары по телу, угрожали, что подкинут наркотики. В итоге заставили найти тех, кто употребляет психотропные вещества. Человек должен был получить психотропные вещества, переданные из Астаны через "Индрайвер", чтобы сотрудники полиции могли задержать его в момент получения. Этого человека предложили сами полицейские, указав на наркозависимого Вадима М., показав его фото. Н., находясь в зависимом положении, согласился на условия Амзе.

На одном из прошлых заседаний Алексей Н. и Вадим М. дали подробные показания.

А через несколько заседаний Алексей Н. в суд не явился, а его адвокат Радик ВАЛИЕВ сделал прямо-таки сенсационное заявление.

- Мой подзащитный скрывается, потому что на него оказали давление сотрудники ОПН, - сообщил адвокат. - Я не знаю, где он. Связь он поддерживает только с женой, через которую передал мне, что придет в суд, только если с него снимут обвинения и приставят защиту. По его словам, к нему опять пришли полицейские, подкинули наркотики и уже возбудили уголовное дело по ст. 196 ч.4 УК РК (распространение наркотиков). Наркотики он никогда не распространял, а использовал их для личного употребления. Он передал мне через жену видеообращение, в котором все подробно рассказывает. Свое задержанием он связывает с делом Амзе.

Адвокат передал суду диск с видеообращением. Адвокаты Амзе были против приобщения видеозаписи к делу и просмотру в суде. Прокурор не возражала. В итоге суд просмотрел видеозапись. На ней Алексей Н. в капюшоне сидит в очень темной месте, представляется. И говорит: "сотрудники ОПН ворвались ко мне, скрутили и якобы нашли у меня в кармане наркотики. Я опасаюсь за свою жизнь, буду скрываться. Если со мной что-то случится, в моей смерти прошу винить ОПН".

С тех пор Н. в суде не появлялся.

5 августа допросили самого Армана Амзе. До начала его допроса адвокат Илья ЛУНЕВ попросил перерыв, "чтобы согласовать показания". И еще попросил всех присутствующих выйти из зала суда для приватного разговора с Амзе. Адвокат совещался со своим подзащитным около 40 минут. Потом начался допрос.

Арман Амзе рассказал, как начинал работать оперуполномоченным, сколько получал, как его назначили заместителем начальника и как уже через месяц задержали с деньгами и наркотиками в машине.

- Откуда в вашей машине взялись наркотики? - спросил адвокат Лунев.

- Я не знаю. В моей машине не закрывался багажник, о чем я неоднократно говорил. Доступ к машине был у любого, включая сотрудников КНБ.

Амзе также пояснил, что догадывался: за ним ведутся негласные следствия действия, несколько раз замечал машину 7-го управления ДКНБ. Но только во время задержания понял, что около 1 млн тенге, которые нашли у него в машине, были мечеными и предоставлены ДКНБ. В суде он пояснил, что занял 1 млн тенге у своего начальника Азамата Адыгаева и хотел вернуть. Адыгаев подтвердил слова Амзе.

- Употребляете ли вы наркотики и спиртное? - спросил адвокат.

- Наркотики никогда не употреблял, спиртное - только по праздникам, - ответил Амзе.

- Вы говорите, что у вас была небольшая зарплата, приходилось добавлять на аренду жилья, вы брали кредиты. Как вы тогда смогли купить себе iPhone 14, который был при вас во время задержания? - спросила государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА.

- Я не буду отвечать - ответил Амзе.

Как только он дал показания и суд должен был приступить к вопросам прокурора и адвокатов потерпевших, Илья Лунев сделал заявление от имени Амзе.

- На вопросы обвинения и адвокатов отвечать отказываюсь, потому что адвокаты потерпевших не действуют в интересах потерпевших, а отстаивают интересы структур: ДКНБ и прокуратуры, - зачитал адвокат. - С самого начала процесса я заявлял отвод гособвинителю и сообщал, что у меня с ней неприязненные отношения. Весь ход процесса доказывает, что они хотят меня посадить. Все их вопросы будут направлены не на то, чтобы выяснить обстоятельства дела, а на то, чтобы ввести меня в заблуждение. На вопросы судьи я готов ответить.

Тем не менее, судья Ляззат Мухамеджанова дала право прокурору начать допрос, но на все вопросы Амзе реагировал фразой: "Я не буду отвечать". Аналогично Амзе отвечал адвокатам подсудимых. Один из них - есть ли подтверждения о том, что Амзе брал многочисленные кредиты, - потом задала и судья. Амзе ответил, что все документы по кредитам есть. Он еще раз заявил, что полностью не признает свою вину.

Прения по делу назначены на 15 августа.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ