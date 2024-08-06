Аналитики связывают это с дискуссиями об ограничении снятия пенсионных накоплений, передает Informburo.kz.

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В июле число обращений в ЕНПФ за снятием пенсионных накоплений выросло на 64%, а снятая сумма – на 81%, сообщили в аналитическом центре Первого кредитного бюро.

Сумма пенсионных накоплений, которые граждане сняли на улучшение жилищных условий, выросла в 1,5 раза, до 40,5 млрд тенге. На лечение сняли в два раза больше, чем в июне, – 20,8 млрд тенге.

Аналитики связывают такую ситуацию с дискуссиями об ограничении снятия пенсионных накоплений.

Ранее Минздрав представил на публичное обсуждение проект поправок в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Согласно документу, с 10 августа 2024 до 1 февраля 2025 года приостанавливается финансирование за счёт пенсионных накоплений стоматологических услуг, оказываемых в клиниках Казахстана, таких как протезирование зубов. В ведомстве заявляли о фактах нецелевого использования средств ЕНПФ для оплаты стоматологических услуг. В Отбасы банке подтвердили, что под видом оплаты за якобы оказанные услуги некоторые стоматологические клиники помогали обналичивать деньги.